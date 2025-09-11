«Татарстан – они вообще очень боевые»: кто дал 30 процентов роста промышленности

Промышленность Татарстана за семь месяцев 2025 года выросла на 11,2%, ключевой вклад в это внесла обработка, прибавившая рекордные 20,5%. При этом сохраняется перекос: многие системообразующие отрасли остаются в минусе, а драйверами выступают лишь отдельные сегменты. Подробнее – в обзоре аналитического центра «Татар-информа».





В июле промышленность Татарстана прибавила 17,2% по сравнению с таким же месяцем прошлого года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За семь месяцев 2025-го обработка в Татарстане выросла на 20,5%

В июле промышленность Татарстана прибавила 17,2% по сравнению с таким же месяцем прошлого года. Это лучший показатель в этом году. И именно этот рывок во многом обеспечил общий прирост индустрии за январь–июль на ощутимые 11,2% (к семи месяцам 2024-го).

Однако структура индекса промышленного производства (ИПП) остается отлитой в граните. А постоянно усиливающийся перекос в пользу обрабатывающих производств давно не удивляет – за семь месяцев года сектор, обеспечивающий почти 80% отгрузки по республике, разогнался на фантастические 20,5%. А конкретно за июль – на 30,2% (в обоих случаях – к аналогичным периодам прошлого года). Это пока рекордное ускорение как минимум за полтора года.

В то же время добыча полезных ископаемых, энергетика, а также отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – три других составляющих ИПП, – продолжают работать с минусом.

Таким образом, промышленный рост в Татарстане (как и в России в целом, но сейчас не об этом) все сильнее фрагментируется не только по секторам, но и внутри своего единственного драйвера. Так, безумный взлет обработки в июле обеспечили, по сути, поражающий воображение скачок выпуска – на 88,7%! – в фарминдустрии. И весомые разгоны в выпуске текстильных (на 19,6%) и прочих готовых изделий (на 15,7%). Однако суммарный «вес» этих отраслей в отгрузке не превышает 1%.

При этом 15 отраслей из тех 20, по которым Татарстанстат все еще раскрывает информацию, в том числе и системообразующие для республики химпром и машиностроение, в июле оказались в числе отстающих. Правда, в плюс сработала нефтепереработка (но на 12,2%), доля которой в промышленности превышает 20%.

Отметим, что потребление электроэнергии в Татарстане за июль 2025 года выросло лишь на 5,2% (к аналогичному месяцу прошлого года), по данным РДУ Татарстана, в основном за счет спроса со стороны нефтетранспорта, нефтепереработки и нефтедобычи. Снизили же электропотребление автопром, в том числе КАМАЗ, и производители шин. Правда, 10 июля в энергосистеме был обновлен «летний» максимум потребления мощности: новый рекорд составил до 4580 МВт, это на 261 МВт, или на 6%, больше, чем показатель, установленный 5 июля 2024-го.

В разрезе семи месяцев в плюс сработали 10 отраслей, в том числе, к счастью, три «системообразующих». Выпуск в химпроме вырос почти на 7% (по расчетам «Татар-информа»), в производстве кокса и нефтепродуктов – на 5,6%, в пищепроме – на скромные 1,1% (это уже данные официальной статистики). И лишь в машиностроении просадка составила почти 8%, хотя в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов Татарстанстат и зафиксировал рост на 2,6%. Вместе с тем выпуск грузовых авто снизился более чем на 20% в годовом выражении, до 25,5 тыс. единиц.

КАМАЗ сообщал, что продажи тяжелых грузовиков (полной массой свыше 14 тонн, основной сегмент для предприятия) внутри России в июле рухнули почти на 60% Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

КАМАЗ сообщал, что продажи тяжелых грузовиков (полной массой свыше 14 тонн, основной сегмент для предприятия) внутри России в июле рухнули почти на 60%. И это при высоких складских запасах! С 1 августа автогигант перевел все подразделения с низкой загрузкой на 4-дневную рабочую неделю. Правда, от планов по переходу с сентября на 3-дневку КАМАЗ в конце августа отказался – в расчете на рост загрузки производства с октября.





Традиционно в августе статведомство сообщает также данные о динамике инвестиций и зарплат за первое полугодие. Капловжения в Татарстан за этот период выросли на 14,6%, превысив 660 млрд рублей. Зарплаты в номинале – на 21,4% (до 84,3 тыс. рублей), а в реальном выражении – на 9,8%. За то же время оборот розничной торговли, напомним, В соответствии с ежегодным регламентом, летом Росстат делает перерасчеты основных макроэкономических показателей. Так, рост за первое полугодие 2025-го оказался выше, чем сообщалось месяц назад, – в свежей сводке Татарстанстата вместо темпа в 8,5% (к итогам января – июня 2024-го) теперь стоят еще более радующие глаз 10,2%.Традиционно в августе статведомство сообщает также данные о динамике инвестиций и зарплат за первое полугодие. Капловжения в Татарстан за этот период выросли на 14,6%, превысив 660 млрд рублей. Зарплаты в номинале – на 21,4% (до 84,3 тыс. рублей), а в реальном выражении – на 9,8%. За то же время оборот розничной торговли, напомним, вырос всего на 1%.

В «гражданских» отраслях промышленность просела на 2,3%

По данным Росстата, промпроизводство по РФ за июль выросло всего на 0,7%, а за январь – июль 2025-го – на 0,8% (в сравнении с аналогичными периодами 2024-го). Обработка по стране в целом за июль нарастила объемы на 1,5%, в то время как энергетический сектор и отрасли, связанные с водоснабжением и утилизацией отходов, ушли в минус на 0,6% и 5,5% соответственно. А объем добычи полезных ископаемых сохранился на прежнем уровне (в июне отставание в нем составляло 1,2%).

В январе – июле 2025-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост в обработке по РФ составил 3,3%. Добыча полезных ископаемых сократилась на 2,3%, энергетика – на 2,4%, а отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, – на 3,7%.

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), как и ранее, повторили привычный оборот о том, что поддержку выпуску по-прежнему оказывают лишь «отрасли с доминирующим присутствием оборонных производств». В то же время производство в «гражданской» части обработки (правда, за вычетом нефтепереработки) уменьшается с начала года и как раз «в июле снова ускорилось». По расчетам Центра, в годовом выражении рост промышленности в июле замедлился до 0,7% (против 1,9% в июне), а в «гражданских» отраслях — до минус 2,3% (против минус 0,8% соответственно).

Наиболее быстрое снижение выпуска в последние три месяца ЦМАКП фиксирует в автопроме и добыче угля, а также в производстве прочих готовых изделий (за счет ювелирных) и стройматериалов (особенно цемента). Не выходит из пике и производство резиновых изделий, прежде всего шин, – как «следствие распространения по производственной цепочке негативного шока спроса от производителей автомобилей и колесной техники». В Татарстане этот перекос, кстати, тоже очень заметен: за январь – июль сегмент упал на 21,2%, в то время как выпуск изделий из пластмасс вырос на 22,8% (а вся эта двусоставная отрасль – на 6,3%).

Как бы там ни было, но на общероссийском фоне ситуация в индустрии Татарстана выглядит позитивно. «Очень неплохо выглядит Татарстан. Они вообще очень боевые. На какой показатель ни посмотрю, они, как правило, в первых рядах двигаются. Татарстан не берет приближающаяся рецессия. Для меня это отдельное удивительное явление», – заметила по этому поводу в интервью иностранному изданию доктор географических наук и профессор кафедры экономической и социальной географии Московского государственного университета Наталья Зубаревич.

Не выходит из пике и производство резиновых изделий, прежде всего шин, – как «следствие распространения по производственной цепочке негативного шока спроса от производителей автомобилей и колесной техники» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пессимизм в промышленности растет – спрос падает, планы выпуска сокращаются

Сколько еще продлится такое счастье – «гамлетовский» вопрос. Однако различные опросы предприятий рисуют в целом достаточно однозначную картину состояния реального сектора в стране. Например, Индикатор бизнес-климата от ЦБ в августе вырос до 2,1 п. с июльского 1,3 п. (правда, в основном за счет улучшения краткосрочных ожиданий компаний), но такой уровень соответствует лишь «умеренному росту деловой активности по экономике в целом». К тому же динамика Индекса по отдельным отраслям, как и в предыдущие месяцы, различается радикально (вспоминаем про фрагментацию).

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России от S&P Global в августе тоже увеличился – до 48,7 п. с июльских 47 п., но значение показателя ниже 50 п. все равно указывает на спад деловой активности. Предприятия продолжали фиксировать снижение новых заказов и производства, в ответ на это сокращали закупки сырья и активнее использовали ранее сформированные запасы.

Опрос Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН показал, что снижение ключевой ставки в июле (до 18%) не остановило нарастание пессимизма в промышленности – спрос на продукцию падает, складские запасы растут, а планы выпуска сокращаются. Согласно мониторингу РСПП, к сокращению спроса – основному ограничителю деятельности в первом квартале – во втором компании прибавили еще две проблемы: недостаток оборотных средств и недоступность финансовых ресурсов. Возросла и значимость ограничений, связанных с невозможностью оснастить организацию новым оборудованием и технологиями из-за ограничения импорта.

Лишь по опросам Росстата большинство руководителей компаний по-прежнему «занимают нейтральную позицию, демонстрируя сдержанное отношение к текущему состоянию их бизнесов и к потенциальным возможностям роста спроса и производства».

По оценке аналитиков Райффайзен банка, «охлаждение существенной части промышленности в настоящее время подтверждается», а потому «необходимость смягчения политики ЦБ сохраняется». «Результаты августовского опроса, оценивающие динамику и состояние показателей исключительно в августе, а также дающие представление о прогнозах предприятий на сентябрь – октябрь, демонстрируют необходимость более решительных мер по выводу промышленности из планового охлаждения», – заключили, в свою очередь, и в ИНП РАН.

Вице-премьер РФ Денис Мантуров в августе заявлял, что ожидает «ускорения роста» и «восстановительной тенденции» для обрабатывающей промышленности по мере «дальнейшего снижения» ключевой ставки Банком России (очередное заседание Совета директоров регулятора пройдет 12 сентября). В таком случае по итогам года обработка сможет вырасти примерно на 3%, а промпроизводство в целом – на 2%. Минэкономики РТ ранее прогнозировало рост промышленности в республике на 3,1% (очевидно, за счет и более высоких темпов в обрабатывающем секторе).