Экономгеограф Наталья Зубаревич: «Татарстан самый умный, я серьезно об этом говорю»

Наталья Зубаревич

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Профессор кафедры экономической и социальной географии Московского государственного университета, доктор географических наук, специалист по региональной экономике Наталья Зубаревич в интервью иностранному изданию привела данные анализа подготовленного Росстатом доклада о социально-экономическом положении РФ. На фоне замедления промышленного роста в ряде регионов страны Татарстан показал прирост по многим показателям, обратила внимание экономический географ.

«Очень неплохо выглядит Татарстан. Они вообще очень боевые. На какой показатель ни посмотрю, они, как правило, в первых рядах двигаются. Татарстан не берет приближающаяся рецессия. Для меня это отдельное удивительное явление», – заметила Наталья Зубаревич.

Отдельно эксперт по региональной экономике остановилась на теме ситуации на рынке труда, где республика также показала позитивные результаты первого полугодия.

В частности, как следует из доклада Росстата, по итогам января – июня Татарстан лидирует среди регионов Приволжского федерального округа по уровню номинальной зарплаты. За первое полугодие номинальная зарплата татарстанцев увеличилась на 21,4% в годовом выражении, составив 84 345 рублей.

«Татарстан самый умный, я серьезно об этом говорю. Я с большим уважением к этому региону отношусь», – резюмировала Зубаревич.