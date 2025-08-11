Автопром уходит в минус, нефтехимия – в плюсе: за счет чего растет индустрия Татарстана

По итогам первого полугодия 2025 года промышленность Татарстана увеличила объем производства на 8,5%. При этом обрабатывающая промышленность продолжает укреплять позиции, а добывающий сектор остается в отрицательной зоне. Подробнее – в обзоре аналитического центра «Татар-информа».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Промышленный рост в Татарстане за первое полугодие 2025-го остался фактически на уровне января – мая, лишь чуть сбавив с 8,6% до 8,5% (к итогам января – июня 2024-го). В июне же динамика в индустрии после неожиданного взлета в мае на 16,5% (к маю 2024-го) замедлилась до типичного для этого года месячного темпа – до 8% (к аналогичному месяцу прошлого года).

А вот к маю 2025-го промышленность в июне просела на 6,9%, тогда как в мае к апрелю выросла на 9,9%. Впрочем, подобные качели в течение года – обычное явление.

Важнее другое, и это пункт номер один: структура индекса промышленного производства, который, не устанем повторять, складывается из четырех составляющих, по-прежнему не меняется. Разве что роль обрабатывающей промышленности как даже не основного, а уже единственного драйвера всей индустрии, с каждым месяцем только возрастает. Что, естественно, не новость, ведь второй по значимости для Татарстана промышленный сектор после обработки – добыча полезных ископаемых – из минуса не выходит уже больше двух лет (за январь – июнь текущего года проседание составило 3%).

Но не растут в этом году и энергетика, а также отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – за первое полугодие они сдали 2,8% и 6,4% соответственно.

А вот обрабатывающие производства за тот же период разогнались на 15,8% (за первый квартал – на 13,7%). При этом и конкретно в июне обработка выросла на 14,5% к аналогичному месяцу прошлого года. Быстрее было только в марте и мае. В то время как все три остальные составляющие ИПП продемонстрировали падение. В такие моменты суть набившей оскомину сентенции про «среднюю температуру по больнице» раскрывается во всей наглядной красе.

Показательно, что стабильно растет и включаемая в индустрию категория ремонта машин и оборудования, – за первое полугодие эта услуга прибавила 19,7% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За июнь в плюс сработало всего семь отраслей из обработки

Пункт номер два: все ярче проявляется и еще один ранее не раз отмечавшийся в обзорах «Татар-информа» тренд – на усиление фрагментации роста внутри безудержно растущей обрабатывающей «матрешки».

За июнь в плюс сработало всего семь, а за первое полугодие – всего девять отраслей из тех двадцати, по которым Татарстанстат все еще публикует данные. Из тех куцых цифр, что еще есть в статистических сводках, можно узнать, что за январь – июнь текущего года в республике, например, увеличилось производство туалетной бумаги, круп, керамических стройматериалов и насосов. А снизилось – минеральных вод, верхней одежды и платьев, обуви, пластмассовой посуды, деревянных кроватей и кухонных шкафов.

Показательно, что стабильно растет и включаемая в индустрию категория ремонта машин и оборудования, – за первое полугодие эта услуга прибавила 19,7%.

Отрадно, что в зоне роста за первое полугодие оказались две из пяти системообразующих и самых главных после добычи для экономики Татарстана отрасли обрабатывающего сектора – нефтепереработка (рост на 2,5%, конкретно в июне – 7,8%) и химпром (на 11% и 19,7% соответственно). В то же время еще две – пищепром и машиностроение – ушли в минус. В первом случае, правда, на символические 0,1% (но на 4,6% только в июне), так что прямо уж падением такое называть язык не повернется. Но во втором – на ощутимые 9% (и более чем на треть – за первый месяц лета).

Отметим, что в минусе стабильно остаются и электрооборудование, и компьютеры с оптоэлектроникой. Но и ранее динамично растущая категория машин и оборудования, не включенных в другие группировки, сдала резко и сразу более чем на 25%, очевидно, за счет рекордного провала именно в июне – сразу на 76,2%! Также впервые в этом году, пусть и всего на 0,1%, сократился выпуск и в автопроме, а за июнь – сразу на 21%. Грузовиков в Татарстане произвели меньше на 25,6%, чем годом ранее, – всего 23,7 тыс. штук. Не случайно КАМАЗ уже заявил о переходе с 1 августа на 4-дневную рабочую неделю.

Грузовиков в Татарстане произвели меньше на 25,6%, чем годом ранее, – всего 23,7 тыс. штук. Не случайно КАМАЗ уже заявил о переходе с 1 августа на 4-дневную рабочую неделю Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Индекс «Татар-информа» по итогам полугодия замедлился до 100,2%

С учетом всех вводных Индекс «Татар-информа» по итогам января – июня 2025-го замедлился фактически до близкого к стагнации значения в 100,2%, что особенно контрастирует с ИПП в 108,5%. Для сравнения: по итогам прошлого года этот показатель составлял 106,5%, а по итогам первого квартала текущего года – 105,1%. Налицо очевидный спад динамики в ключевых для республики отраслях.

Напомним, этот индикатор мы рассчитываем как среднее арифметическое от темпов роста в пяти системообразующих для Татарстана сегментах промышленности – добыче, нефтепереработке, химпроме, машиностроении и пищепроме.

Тут стоит сделать оговорку: в расчеты по машиностроению мы не включаем выпуск прочих транспортных средств и оборудования. Этот вынужденный шаг – в докладах Татарстанстата данные по этой категории, включающей в числе прочего военную технику и беспилотники, давно не публикуются – позволяет в некотором смысле «очистить» Индекс «Татар-информа» от влияния «эффекта ОПК». Вполне возможно, что с учетом всех вводных общая картинка «в среднем» по машиностроительному комплексу заиграла бы яркими красками.

Какими? Судите сами: как заявил на расширенном заседании Совета Ассоциации предприятий и промышленников РТ заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, если в целом отгрузка по республике за первое полугодие 2025-го превысила уже 2,7 трлн рублей (на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года), то только в обработке – 2,1 трлн рублей (+15,1%). А у предприятий машиностроительного комплекса – 826 млрд рублей, и это на 36% больше, чем годом ранее.

В химии и нефтехимии, по расчетам Минпромторга РТ, отгрузка тоже выросла ощутимо – почти на 7%, до более чем 397 млрд рублей Фото: © «Татар-информ»

В химии и нефтехимии, по расчетам Минпромторга РТ, отгрузка выросла тоже весьма ощутимо – почти на 7%, до более чем 397 млрд рублей. Для сравнения – в добыче объем отгруженных товаров просел почти на 25%, до 468 млрд рублей. А в производстве кокса и нефтепродуктов остался на уровне прошлого года – 577 млрд рублей.

Косвенно о незатухающем разгоне в промышленности Татарстана свидетельствует такой индикатор, как потребление электроэнергии. В мае и в июне его рост составил 7,3% и рекордные 8,9% соответственно (к аналогичным периодам 2024-го). А за первое полугодие 2025-го, в сравнении с январем – июнем прошлого года, – 5,6%. Более того, 10 июня «летний» максимум потребления электрической мощности в республике достиг исторического рекорда – 4576 МВт, который уже через месяц был обновлен до 4580 МВт. Как объяснял «Татар-информу» директор РДУ Татарстана Андрей Большаков, все это – эффект от запуска крупных проектов на «Нижнекамскнефтехиме», ТАНЕКО и других предприятиях.

Финансовые итоги первого полугодия тоже не вызывают тревоги – оборот организаций Татарстана превысил 6 трлн рублей, это на 6% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом в обрабатывающей промышленности выручка скакнула почти на 20%, до более чем 1,8 трлн рублей, а вот в добыче снизилась почти на 11%, до 1 трлн рублей.

По России, по данным Росстата, промышленность за январь – июнь выросла всего на 1,4% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По России промышленность за январь – июнь выросла всего на 1,4%

По России, по данным Росстата, промышленность за январь – июнь выросла всего на 1,4% (после роста на 1,8% во втором квартале; Татарстанстат квартальные данные не публикует). Естественно, тоже только за счет обработки – за первое полугодие рост в секторе составил 4,2% (за второй квартал – 3,7%), в то время как в добыче, энергетике и водоснабжении с отходами по-прежнему фиксируется падение.

В июне к маю индустрия просела на 1,9% (с исключением сезонного и календарного факторов – на 1,7%), однако к июню прошлого года рост составил максимальные с января 2%. Такое ускорение случилось благодаря сохранению высоких темпов роста в обработке (плюс 4,1%) и замедлению спада в добыче (минус 0,9% после минус 1,1% в мае) «за счет снижения темпов падения в нефтегазовом секторе, прекращения спада в угольной промышленности и небольшого усиления роста в добыче металлических руд», объяснили в ПСБ.

В то же время в банке в очередной раз отметили, что «рост в обработке остается фрагментированным и сосредоточенным в машиностроении (секторе ОПК), химической промышленности и нефтепереработке». В июне, правда, возобновился небольшой рост в пищевой промышленности. Но легпром, деревообработка и производство неметаллической минеральной продукции (преимущественно стройматериалов) «остаются в сильном минусе».

По оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), динамика производства во втором квартале «отличалась повышенной волатильностью, формально – с просматривающейся тенденцией к увеличению выпуска». Однако связано это было исключительно с активностью секторов с доминирующим присутствием оборонных производств. Тогда как гражданский сектор промышленности остается в минусе с февраля, в июне проседание составило 0,9% – за счет ускоренного падения выпуска автопрома, а также базовых строительных материалов (прежде всего, цемента).

Более 30% положительного вклада в совокупный рост обрабатывающих производств по России в целом в июне пришлось на машиностроительный комплекс Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ситуация в обработке худшая со времен пандемии»

Более 30% положительного вклада в совокупный рост обрабатывающих производств по России в целом в июне пришлось на машиностроительный комплекс. Выпуск в этом секторе в июне, по расчетам Минэкономразвития РФ, вырос на 5,7% (к июню), за полугодие – на 11,8% (за второй квартал – на 10,5%).

В то же время, как отметили в Райффайзен банке, впервые за три месяца 2025-го динамика в машиностроении оказалась негативной – в разрезе месяц к месяцу отрицательный вклад в рост промышленности показали готовые металлические изделия, электроника, прочие транспортные средства и даже ремонт и монтаж оборудования. В целом же впервые за долгое время в промышленности оказалось невозможно «выделить явных лидеров роста – положительную динамику продемонстрировали лишь несколько не столь существенных по весу отраслей (текстиль, бумага, химия, табак, водоснабжение)».

«Пока, впрочем, рано говорить о том, что машиностроительный комплекс устойчиво «сбавляет обороты», и вполне возможно, что это была временная пауза», – проявили осторожность в банке. Добавив, что снижение помесячных темпов в промышленности – еще один сигнал в копилку признаков мягкой посадки экономики.

Однако тревожных сигналов становится все больше. Так, конъюнктурный опрос Института народнохозяйственного прогнозирования РАН от 18 июля показал, что индекс промышленного оптимизма опустился ниже минимумов 2016 и 2022 годов – худшие значения этого показателя первой четверти века регистрировались только в 2008-2009-е и 2020-м.

А индекс PMI обрабатывающих отраслей России от S&P Global в июле 2025-го обновил минимумы с марта 2022-го, снизившись до 47 п. после июньского значения в 47,5 п. (значение показателя выше 50 п. указывает на рост деловой активности, ниже – на спад). Предприятия продолжили фиксировать спад новых заказов и производства, расширение незагруженных мощностей, сокращение закупок и спроса на рабочую силу. «Индекс второй месяц подряд указывает на существенный спад деловой активности. Если рассматривать индикатор в комплексе за последние полгода, то ситуация в обработке худшая со времен пандемии», – отметили в ПСБ.

«Несмотря на то что экономика России и крупнейший ее сектор, обрабатывающая промышленность, продолжат расти, риски переохлаждения достаточно высоки. Рост обработки сильно фрагментирован и многие ее отрасли уже сжимаются», – заявили в банке. В этих условиях рост ВВП поддерживается госрасходами на инфраструктуру, оборону, а также конечным потреблением. «Но сила поддержки снижается: индикаторы указывают, что экономика требует дополнительных стимулов – дальнейшего снижения ключевой ставки и общего смягчения денежно-кредитных условий».