Режим экономии или отложенный спрос: что будет влиять на потребрынок во втором полугодии

Суммарный оборот розницы, общепита и платных услуг населению в Татарстане за январь – июнь 2025-го превысил 1,1 трлн рублей. Но темпы роста потребительского рынка за первую половину года существенно замедлились. Чего ждать во втором полугодии – в обзоре «Татар-информа».





Динамика оборота розничной торговли в Татарстане существенно затормозилась

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Оборот розничной торговли в Татарстане превысил 831 млрд рублей

Динамика оборота розничной торговли в Татарстане существенно затормозилась – по итогам первого полугодия 2025-го физические объемы в фактических ценах выросли всего на 1% к аналогичному периоду 2024-го, до 831,6 млрд рублей. Для сравнения: за январь – июнь прошлого года рост составлял 12,3% (к январю – июню 2023-го соответственно), а в деньгах было 756 млрд рублей. «На глаз» две цифры различаются сильнее, но таковы особенности статута.

Сильнее всего в этом году замедлился оборот торговли непродовольственными товарами – до 1,6%, тогда как за первое полугодие 2024-го он взлетал на 18,4%. В продуктовом сегменте, включающем напитки и табак, за январь – июнь 2025-го прибавка составила всего 0,3%, в отличие от прошлогоднего роста на 5,4%.

По факту с учетом инфляции (более 10%) розница в Татарстане за год если и прибавила, то чисто символически. Тогда как в 2024-м динамика безудержного потребления была заметна, что называется, невооруженным глазом.

В то же время другие сегменты частного спроса аналогичного охлаждения не демонстрируют. Так, рынок ресторанов и кафе в Татарстане за январь – июнь 2025-го скакнул аж на 9,1%, до 45,5 млрд рублей (годом ранее темп роста составлял 6,3%). А объем платных услуг населению – на 3,6% (6,1%), до 266 млрд рублей.

В итоге суммарный оборот розницы, общепита и услуг за первое полугодие 2025-го в Татарстане превысил 1,1 трлн рублей (в первом полугодии прошлого – чуть больше 1 трлн). Татарстанстат не рассчитывает динамику этого агрегатного показателя, а о «математическом» 10-процентном росте в данном случае говорить нельзя. С учетом ценового фактора очевидно – реального увеличения показателей и вовсе не случилось.

Напомним, за весь прошлый год оборот только розничной торговли в республике вырос на 8,2%, в абсолютном выражении – до рекордных 1,6 трлн рублей. Минэкономики РТ в начале года прогнозировало, что в этом году объемы превысят 1,72 трлн рублей, с ростом к прошлому году на 3,6% (в сопоставимых ценах). Итоги первого полугодия показывают, что планка может быть взята. Однако темпы, вероятно, окажутся более скромными.

Рынок ресторанов и кафе в Татарстане за январь – июнь 2025-го скакнул аж на 9,1%, до 45,5 млрд рублей (годом ранее темп роста составлял 6,3%) Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Суммарный оборот розницы, общепита и платных услуг населению по РФ вырос на 2,4%

Суммарный оборот розницы, общепита и платных услуг населению по итогам первого полугодия 2025-го по всей России в реальном годовом выражении (то есть с учетом инфляции), по оценке Минэкономразвития РФ, вырос на 2,4% к аналогичному периоду прошлого года. Годом ранее темп составлял 7,5%. Отдельно в рознице оборот в среднем по стране увеличился на 2,1% (вместо 8,8% в 2024-м), в платных услугах – на 2,3% (3,8%), а в ресторанах и кафе – на 8,1% (5,4%).

Устойчивое замедление реального потребительского спроса в текущем году было ожидаемым. Собственно, этого охлаждения и добивался Банк России, проводя жесткую денежно-кредитную политику (ДКП). С 6 ноября 2024-го ключевая ставка была установлена на максимум в 21%. И продержалась на этом уровне до 13 июня текущего года – тогда ЦБ снизил ее на один, а на следующем заседании 25 июля – сразу на два процентных пункта, до 18%.

Осторожно снижать «ключ» с 20-летнего максимума ЦБ начал потому, что с учетом временных лагов ДКП очевидно начала действовать.

Напомним, главным фактором, разгонявшим потребление в прошлом году (и ранее), выступали растущие без остановки реальные доходы населения – за прошлый год на 8,4%. В основе этого комплексного индикатора – заработные платы и социальные выплаты, рост которых в прошлом году ускорялся по понятным причинам, особенно в сегменте доходов населения от собственности. Среди прочего последние включают в себя и проценты по вкладам. Двузначные ставки по депозитам привели к тому, что россияне активно размещали свои средства на коротких депозитах.

Кроме того, с середины прошлого начало охлаждаться и потребительское кредитование – еще один мощный драйвер спроса. Как объясняли в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, переход к «кредитному сжатию» – резкому падению выдач новых кредитов и сокращению кредитных портфелей – произошел в конце 2024-го «после внезапного для рынка резкого повышения ключевой ставки (до 21% годовых), совпавшего с усилением нормативно-пруденциальных ограничений для банков на кредитование».

В итоге во втором квартале 2025-го инфляционное давление стало снижаться быстрее, чем регулятор прогнозировал еще в апреле. А текущая инфляция даже приблизилась к заветному целевому таргету в 4%. И хотя разброс темпов роста цен по компонентам все еще сильно превышает уровень 2017–2019 годов, когда инфляция находилась на устойчиво низких значениях, Банк России смог приступить к смягчению ДКП. И даже улучшил прогноз по инфляции на конец этого года – теперь ожидается, что она снизится до 6-7% (многие аналитики уверены, что в реальности все сложится еще лучше).

Продажи новых легковых автомобилей – это наиболее крупная категория в «непродах» – по итогам первого полугодия 2025-го рухнули на 27% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Несмотря на жесткий рынок труда и рост доходов, потребительская активность не восстановилась

Навскидку, правда, охлаждение потребительского спроса выглядит удивительным, ведь реальные доходы населения продолжают расти и в этом году. За первое полугодие, по данным Минэкономразвития РФ, они прибавили 6,9%. А реальные располагаемые доходы за тот же период – 7,6%. Доходы от собственности, кстати, скакнули на 12%.

В основе этого роста, как и ранее, лежит динамика зарплат, которая пока и не думает замедляться, тем более что безработица остается на историческом минимуме 2,2%. Так, за январь – май 2025-го рост номинальной заработной платы по РФ составил 14,3%, реальной – 3,8%. В Татарстане, кстати, все выглядит еще ярче – 21,3% и 9,7% соответственно при безработице в 3%.

Но, как констатировал в июльском обзоре потребрынка аналитики Альфа-Банк, несмотря на жесткий рынок труда и по-прежнему благоприятную динамику доходов, потребительская активность в этом году не восстановилась. Так, продажи новых легковых автомобилей – это наиболее крупная категория в «непродах» – по итогам первого полугодия 2025-го рухнули на 27% (к аналогичному периоду прошлого года), а складские запасы автодилеров сейчас покрывают потребности на 4-7 месяцев вперед (при норме в два месяца).

В связи со сжатием жилищного рынка сократился спрос на товары для дома и ремонта, а также на мебель. «Признаки стремления потребителей ограничивать свои расходы наблюдаются и в продовольственной рознице», – отметили в банке. Связав торможение спроса, например, с обострившейся склонностью россиян к экономии – в июне доля домохозяйств, которые заявили о намерении экономить на одежде, обуви и бытовой химии, выросла с осенних 23-24% до 28%.

Но главная причина, впрочем, сжатие кредитного плеча. Так, розничный кредитный портфель за первое полугодие сократился на 0,3%, в основном за счет неипотечного сегмента (минус 2,4%). Ипотечный портфель, несмотря ни на что, увеличился на 1,5%. Но привлекательность этого механизма поддержки продаж сильно потускнела. А застройщики теперь активно предлагают альтернативы. Например, рассрочки – их доля в сделках по недвижимости в первом квартале 2025-го составила 40%, а объем накопленной рассрочки уже достиг 1 трлн рублей. Это пока около 5% совокупной ипотечной задолженности россиян, но дальнейшее распространение таких практик, считают в Альфа-Банке, приведет к формированию дополнительных кредитных обязательств у населения. Что в конечном итоге может «ограничить потенциал восстановления конечного потребления».

Вклад непродовольственных товаров в корзину потребрасходов снизился до минимального с 2021-го уровня – 24%, а сам сегмент вырос всего на 7,6% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вклад непродовольственных товаров в корзину снизился до минимума с 2021-го

В то же время рост общих расходов на продовольственные и непродовольственные товары, а также на общественное питание и платные услуги за первое полугодие 2025-го в Альфа-Банке оценили в 12,2% (к аналогичному периоду прошлого года), а отдельно розничного товарооборота (РТО) – в 10,6%.

При этом более 39% суммарного прироста расходов россиян с начала года пришлось на продукты питания, что, очевидно, связано как с ценовым фактором, поскольку этот сегмент меньше зависит от импорта и укрепления рубля (сам он вырос на 13,6%), так и с тем, что расходы на питание сократить сложнее всего.

Одновременно вклад непродовольственных товаров в корзину потребрасходов снизился до минимального с 2021-го уровня – 24%, а сам сегмент вырос всего на 7,6%. Это в банке объяснили тем же укреплением рубля, а также насыщением спроса на товары длительного пользования за предыдущие годы, что «снизило актуальность обновления этих товаров для многих потребителей» («с учетом существующих паттернов использования»).

Отдельно аналитики отметили устойчивый рост платных услуг (на 15,4% за полугодие), а особенно общественного питания (на 20,6%). В Банке России, кстати, ранее объясняли разгон спроса в этих категориях структурными сдвигами в потребительских предпочтениях россиян «в условиях значительного роста доходов». А особенно сильный рост общепита называли отражением «изменения предпочтений потребителей в пользу питания вне дома», а также быстрого развития внутреннего туризма.

Восстановление в «непродах» после летних минимумов, вероятно, будет умеренным Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Активизации спроса в «непродах» поспособствует снижение ставок по депозитам

Прогноз на второе полугодие 2025-го от Альфа-Банка выглядит позитивным: суммарное потребление может увеличиться на 10,8%, а розничный товарооборот отдельно – на 9,2%. Замедление роста по сравнению с первым полугодием будет обеспечивать в первую очередь продовольственный ритейл, «по мере исчерпания инфляционного импульса и повышения базы сравнения». При этом продукты питания продолжат вносить наиболее существенный вклад в рост расходов населения – просто за счет большой доли самого сегмента.

В то же время опережающий рост цен на продовольствие уже приводит к сокращению числа позиций в структуре среднего чека. «Потребители, поэкспериментировав со структурой затрат, возвращаются к более стабильному и осознанному составу потребительской корзины, что транзитивно распространяется не только на повседневное потребление, но и на дискретные категории товаров», – заявили в банке. Если по-простому, там ожидают дальнейшего снижения объема спонтанных покупок.

Восстановление в «непродах» после летних минимумов, вероятно, будет умеренным. Активизировать спрос в этом сегменте может начавшееся снижение процентных ставок по депозитам. Вклады, привлекательные при максимальных процентах, хотя бы частично, но начнут перетекать в «отложенное» потребление товаров длительного пользования. Например, тех же легковых автомобилей. Оперативные данные уже обнадеживают. Так, в июле был зафиксирован всплеск продаж новых авто – 121 тыс. штук против среднемесячных 90 тыс. в первом полугодии.

Еще один фактор – колебания курса национальной валюты. Устав следить за скачками, потребители могут, опять же, начать скупать дорогостоящие товары, особенно с высокой прямой зависимостью от импорта, по сложившимся в моменте привлекательным ценам – чтобы не опоздать на праздник жизни. В данном случае счастье может привалить не только автодилерам, но также продавцам электроники и телекома.

Впрочем, в Альфа-Банке считают, что такое повышение спроса в этом году если и случится, то затронет все-таки узкий спектр товарных категорий, которые они описали как «квазиинвестиционные».

Опросы ЦБ в принципе говорят о том же. Так, Индекс потребительских настроений от Банка России в июле 2025-го составил 105 п. – на 3,7 п. ниже, чем годом ранее. И хотя ожидания россиян по изменению личного материального положения на ближайший год «немного ухудшились»», они и впрямь стали лучше оценивать благоприятность текущего момента для совершения крупных покупок. «Сохранение у граждан сберегательной модели поведения, ожидаемый более сбалансированный рост зарплат, а также снижение инфляционных ожиданий будут способствовать сохранению умеренных темпов увеличения потребления в 2025 году», – отмечал ЦБ в апреле в обзоре региональной экономики.

«2025 год для частного потребления станет периодом умеренного роста при смене драйверов: от инфляционного стимула и импульсивных покупок к более взвешенным покупкам и постепенному восстановлению отдельных сегментов во второй половине года», – считают в Альфа-Банке.