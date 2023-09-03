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Общество 3 сентября 2023 23:59

Татарстан лидирует в ПФО по уровню средней зарплаты

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По итогам января — июня текущего года Татарстан лидирует среди регионов Приволжского федерального округа по размеру среднемесячной номинальной начисленной зарплаты работников организаций. Это следует из данных Росстата.

За первое полугодие средняя зарплата в республике составила 58 332 рубля, увеличившись год к году на 16,5%. Вместе с тем в июне она равнялась 62 557 рублей, уменьшившись на 0,4% по сравнению с маем.

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