За первое полугодие реальные денежные доходы в Татарстане выросли на 8,7%

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За январь — июнь текущего года реальные денежные доходы жителей Татарстана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 8,7%. Об этом сообщает Татарстанстат.

По этому показателю республику опередили такие регионы Приволжского федерального округа, как Кировская область (рост на 8,9%), Нижегородская область (на 9%), Чувашия (на 9,6%) и Оренбургская область (на 9,9%). В среднем по Приволжью реальные денежные доходы за шесть месяцев увеличились на 7,3%.

В Татарстане денежные доходы на душу населения при этом в первом полугодии составили 46 690 рублей, продемонстрировав рост в 13,6% год к году.

В свою очередь реальные располагаемые денежные доходы (то есть доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли за январь — июнь на 9,4%. В целом по стране, согласно данным Росстата, они увеличились за это время на 4,7%.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень зарплаты и благосостояние людей должны повышаться.