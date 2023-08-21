Татарстан вошел в топ-20 регионов по доле работников с высокими зарплатами

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан занял 19-е место в рейтинге регионов России по доле специалистов с зарплатами выше среднего уровня. Об этом сообщает РИА Новости.

В республике у 31,6% работников зарплата выше средней по стране, а у 8% — выше двух средних по стране.

Соседями Татарстана стали Амурская (31,8% специалистов с зарплатами выше средней по стране и 9,5% — с зарплатами выше двух средних) и Архангельская (31,1 и 8,8% соответственно) области. Они заняли 18-ю и 20-ю строчки рейтинга.

Лидерами рейтинга оказались Ямало-Ненецкий (где у 75% работников зарплата выше средней), Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Магаданская область и Чукотский автономный округ. Москва заняла 9-е место, Санкт-Петербург разместился на 10-й позиции.

По словам экспертов, лидерство регионов Сибири, Севера и Дальнего Востока обусловлено «прибыльной добывающей промышленностью». Высокие же позиции двух столиц связаны с тем, что они «выполняют функции финансовых и интеллектуальных центров, на их территории располагаются штаб-квартиры почти всех крупнейших компаний».

Меньше всего людей с зарплатой выше средней оказалось в Ингушетии (8,8%), Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Калмыкии.

Впрочем, в целом на российском рынке труда наблюдается снижение безработицы и рост зарплат. С июня 2022 по май 2023 года средняя зарплата в России составила 59 тыс. рублей. Это на 13,2% больше, чем за предыдущие 12 месяцев, обращают внимание составители рейтинга.