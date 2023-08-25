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Общество 25 августа 2023 11:17

В Татарстане выявили 1,5 тыс. предприятий с зарплатой ниже МРОТ

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В Татарстане выявили 1,5 тыс. предприятий с зарплатой ниже МРОТ
Фото: © «Татар-информ»

За последние семь месяцев текущего года в Татарстане выявлено 1,5 тыс. предприятий, где заработная плата ниже минимального размера оплаты труда. Однако в большинстве случаев (72%) выплата зарплаты ниже установленного законодательством размера была обусловлена приемом на работу на неполную ставку. Ситуацию на пресс-конференции в «Татар-информе» разъяснила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

По словам главы ведомства, по результатам выявленных случаев 341 работнику было доначислено 1,1 тыс. рублей, сумма произведенных налоговых отчислений составила 217,7 тыс. рублей.

В общей сложности за 7 месяцев этого года на заседаниях территориальных комиссий было заслушано более 2 тыс. организаций.

Также Минтруд Татарстана озвучил отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

#минтруда рт #заработная плата
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