Путин: Уровень зарплаты и благосостояние людей должны повышаться

Вопрос благосостояния жителей страны должен оставаться в приоритете у российских властей, заявил Президент Владимир Путин. На встрече с директором ФССП Дмитрием Аристовым он прокомментировал ситуацию с должниками, которые не могут вовремя закрыть кредиты и оплатить услуги ЖКХ, назвав это «проблемой государства».

По словам Аристова, сейчас у ФССП в работе находится 12,7 млн документов о задолженности на 2 трлн рублей. Описывая портрет среднестатистического должника, он отметил, что это, как правило, мужчина или женщина 30–45 лет со средней суммой долга в 173 тыс. рублей.

«Проблема государства – нужно, чтобы у людей не возникали такие жизненные ситуации, – ответил Президент РФ. – Уровень заработной платы повышаться должен, в целом благосостояние людей».

Путин подчеркнул, что сегодня на рынке труда в России наблюдается стабильная ситуация, однако думать об этой сфере все равно нужно.

«Тем не менее, в то же время у вас свои задачи. Надо эти задачи, конечно, исполнять, выполнять, но только корректно с людьми работать, корректно», – приводит его слова пресс-служба Кремля.