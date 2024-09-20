«Бизнес начал верить»: как в России проходит эксперимент с исламским банкингом

Итоги эксперимента по внедрению исламских финансов за год обсудили в Московской соборной мечети в рамках Международного симпозиума по фетвам

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Партнеры по вере

Более 6% мировых финансов соответствуют стандартам исламского финансирования. Во многих странах этот процент выше 50%. Исходя из этих предпосылок, в прошлом году в России на федеральном уровне был начат эксперимент по внедрению партнерского банкинга. «Пилотируют» проект в Татарстане, Башкортостане, Чечне и Дагестане.

Суть исламского финансирования заключается в отказе банков от проведения «нехаляльных» операций, среди них: выплата процентов, сделки с неопределенностями в получении прибыли, финансирование бизнеса связанного с нарушениями шариата (игорный бизнес, производство алкоголя, табака, свинины, ростовщичество и так далее).

Одно из важных условий: прибыль и убытки клиента тесно связаны с прибылью и убытками финансовой организации. По этой причине данный вид финансирования часто называют партнерским.

Иван Чебесков: «Потенциальный объем этого рынка в Российской Федерации в ближайшие несколько лет может составить до 1 трлн рублей» Фото: minfin.gov.ru

Эксперимент будет продлен

За год в реестр Банка России включили 23 организации – участников эксперимента. Более половины попали в список за последние несколько месяцев. «Бизнес начал верить в эксперимент», – делает вывод заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

С ноября 2023 года ход проведения эксперимента контролирует экспертный совет. Он также рассматривает, как сделать партнерское финансирование более доступным для населения и бизнеса и более популярным.

«Мы в целом наблюдаем интерес граждан и бизнеса в этой сфере и видим, что потенциальный объем этого рынка в Российской Федерации в ближайшие несколько лет может составить до 1 трлн рублей. Потенциальный объем этого рынка ни в коем случае не ограничен фактором вероисповедания. Как раз наоборот, мы убедились, что партнерские финансы могут быть знаком качества», — поделился Чебесков.

До завершения эксперимента остался еще год, однако уже сейчас в Министерстве финансов РФ его называют успешным. В следующем году, по словам Ивана Чебескова, его будут продлевать.

«У нас уже не стоит вопрос о завершении эксперимента. Мы говорим о его продлении», — сказал заместитель министра финансов РФ.

Чебесков рассказал, что принципы «партнерства» будут включены в стратегию развития российского рынка до 2030 года.

Шамиль хазрат Аляутдинов перечислил основные проблемы исламского банкинга Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

«Деньги не раздают бесплатно»

Несмотря на определенные успехи партнерского финансирования в стране, его внедрение связано с некоторыми трудностями. Концептуально это «партнерство», но речь также и о соблюдении норм шариата. В России решения о том, какие практики (не только экономические) допустимы, а какие нет, принимаются Советом улемов ДУМ РФ. Такие решения называются фетвами.

Председатель Совета улемов ДУМ РФ Шамиль хазрат Аляутдинов перечислил основные проблемы исламского банкинга. Первое — клиенты банков, и сами специалисты банков слабо осведомлены о продуктах и инструментах «халяльной экономики». Результатом этой неосведомленности стало то, что 90% исламского рынка занимает «мурабаха» – продукт, основанный на долговых операциях. Покупатель приобретает товар в рассрочку, но на товар идет наценка.

Вторая проблема — наличие ложных мифов об исламских финансах. «Например, то, что деньги раздают бесплатно, — такие стереотипы тоже имеются», — пояснил Аляутдинов.

Шамиль хазрат также обозначил дефицит кадров и недостаточное правовое регулирование отрасли. Однако, как заметил начальник отдела партнерского финансирования Сбербанка Бехнам Гурбан-Заде, никакой отрасли сейчас пока и нет, как нет конкуренции на исламском рынке в России.

«Если мы хотим развития проекта, мы должны построить рабочую отрасль. Без помощи муфтията и религиозных лидеров сделать это будет очень тяжело. Но успех будет однозначно, потому что есть диалог и есть спор», — уверен Гурбан-Заде.

Шамиль хазрат обозначил дефицит кадров и недостаточное правовое регулирование отрасли Фото: president.tatarstan.ru

Как решают вопросы за границей

Экономический вопрос — очень сложный в исламе. В Турции этот вопрос еще более актуален, чем в России. Высший Совет по делам религии в Турции опирается на свой главный источник права — Коран. При необходимости богословы прибегают к сахабам — пояснениям сподвижников пророка.

По словам эксперта Высшего совета Йылдыза Сераджетдина, не все современные вопросы правоверной жизни можно решить, опираясь на духовное наследие. В таком случае используют иджму — решение компетентных лиц, или кыяс — суждение по аналогии с ситуацией из Корана.

Сераджетдин поделился несколькими примерами решений Высшего совета по делам религии Турции на основании приведенных выше методов.

Чиновники снимают квартиры у государства и выплачивают стоимость жилья в рассрочку. В этом случае есть опасность получения процента государством, а значит, возможно нарушение одного из главных запретов исламской торговли. Решением Высшего совета стала фетва — в данном случае используется передача жилья для пользования в рассрочку, а значит, это допустимо.

Дополнительная плата за нарушение сроков выплаты по договору, например за электроэнергию или воду, может расцениваться как ростовщичество — предметом торговли становятся деньги. Так работают микрозаймы. Руководствуясь интересами общества и возможным ущербом, связанным с нарушениями сроков выплаты (в случае с жилищно-коммунальными услугами), Высший совет решил, что взыскание пеней государством не является ростовщичеством.

В вопросах кредитования в Турции также прибегают к уже известной исламской рассрочке с наценкой — «мурабаха».

Вопросами международного продвижения и поддержки исламского банкинга занимается Международная организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Деньги как товар ничего под собой не имеют»

В Кыргызстане вопросом исламского финансирования озаботились 12 лет назад. В 2017 году были открыты первые офисы, а за полгода количество выполненных халяль-операций превысило 22 тысячи. Сейчас банки Кыргызстана предлагают не только «мурабаху», но и «истисну» (товар продается прежде, чем будет произведен), а также «иджару» (лизинг).

Вопросами международного продвижения и поддержки исламского банкинга занимается Международная организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI). Ее стандартами руководствуются и российские банки, а также Совет улемов в ходе принятия решения по фетвам. Впрочем, и единого согласия у разных течений ислама (даже в России) может не быть, поэтому уже сейчас предлагается создать общий реестр принятых фетв, а также единый совет по вопросам шариата.

«Причины экономического кризиса в мире связаны с ростовщичеством. Деньги рассматриваются как товар, который не имеет под собой ничего», — считает председатель шариатского отдела AAOIFI муфтий Таки Усмани.