Компания из РТ и фонд из Чечни будут сотрудничать в сфере исламского банкинга

Фото: пресс-служба ПО «Ас Салям»

Татарстанское ПО «Ас Салям» и чеченское ООО «Фонд имени Шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций» договорились сотрудничать в сфере исламского банкинга. Об этом сообщает пресс-служба татарстанской компании.

Соглашение о комплексном сотрудничестве по развитию рынка партнерского (исламского) капитала, популяризации и внедрении исламских финансовых инструментов в практике ведения бизнеса субъектами предпринимательской деятельности на территории как Татарстана и Чечни, так и других регионов России было подписано 13 декабря в Грозном.

«Стратегическое партнерство „Ас Салям“ и Фонда имени Шейха Зайеда за счет объединения накопленного опыта и компетенций позволит интенсифицировать развитие рынка партнерских финансов в нашей стране, выйти на новый уровень качества и доступности услуг», — выразил уверенность председатель правления татарстанской компании Ренат Едиханов.

«Синергетический эффект взаимодействия наших компаний даст дополнительный импульс развитию партнерских (исламских) финансов и позволит компаниям малого и среднего бизнеса получать финансирование в строгом соответствии с нормами шариата», — заметил в свою очередь генеральный директор чеченского фонда Анвар Усманов.

Фонд имени Шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций был создан в 2017 году в результате договоренности между главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и тогдашним Президентом ОАЭ шейхом Халифой бин Зайедом аль-Нахайяном.

С 1 сентября 2023 года в четырех регионах России — Татарстане, Башкортостане, Чечне и Дагестане — стартовал эксперимент по исламскому банкингу. В реестре участников эксперимента Центробанка сейчас находятся 29 финансовых организаций, 14 из них — татарстанские.

По данным на сентябрь 2024 года объем операций партнерского финансирования в Татарстане с начала января вырос в два раза — до 3,6 млрд рублей. Подробнее о ситуации с партнерским финансированием читайте в материале «Татар-информа» Год исламскому банкингу в России: насколько люди заинтересовались деньгами по шариату.