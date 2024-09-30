Год исламскому банкингу в России: насколько люди заинтересовались деньгами по шариату

Первые итоги подвели сегодня на круглом столе в Агентстве инвестиционного развития РТ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Какие итоги за год?

В сентябре прошлого года в четырех регионах России – Татарстане, Дагестане, Чечне и Башкортостане – стартовал эксперимент по внедрению исламских финансов.

Сегодня на круглом столе озвучили предварительные итоги. С начала 2024 года объем операций партнерского финансирования в Татарстане вырос в два раза — до 3,6 млрд рублей, озвучил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

В реестре участников эксперимента Центробанка сейчас находятся 24 финансовые организации, из них 17 – татарстанские. На рассмотрении в Банке России находится еще несколько заявок.

Мидхат Шагиахметов: «Бизнес заинтересован в купле-продаже с наценкой, рассрочкой платежа и проектным финансированием. Это подтверждается и статистикой наших участников рынка» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Какие продукты исламского банкинга пользуются спросом?

Министр экономики Татарстана перечислил, какие продукты пользуются наибольшим спросом.

«Население в одинаковой степени интересуют купля-продажа товара, недвижимости с наценкой и рассрочкой платежа, размещение инвестиций в исламскую финансовую компанию. Бизнес заинтересован в купле-продаже с наценкой, рассрочкой платежа и проектным финансированием. Это подтверждается и статистикой наших участников рынка», — сказал глава Минэкономики республики.

Уже заключено около 900 договоров на приобретение недвижимости на условиях партнерских финансов на сумму более 4 млрд рублей. Выдано более 17 тысяч дебетовых карт.

В Татарстане разработали продукты для предпринимателей: льготное финансирование, гарантийное обеспечение и лизинг.

«Только за четыре месяца со старта реализации данных программ малый бизнес получил поддержку на сумму более 100 млн рублей. Обращения от бизнеса о необходимости данных форм финансирования продолжают поступать еженедельно», — заверил министр.

Свою оценку ходу эксперимента в Татарстане дал управляющий отделением Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Марат Шарифулин.

Марат Шарифулин: «Мы видим значииельный рост объемов операций. Татарстан активно участвует в эксперименте» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его словам, объем привлеченных средств составил более 3 млрд рублей, а размещенных — 2,4 млрд. При этом за весь прошлый год суммарно показатель был на уровне 1,8 млрд.

«Мы видим значииельный рост объемов операций. Татарстан активно участвует в эксперименте. Половина участников реестра — региональные организации, еще шесть федеральных участников имеют подразделения в Татарстане», — заявил Шарифуллин.

Информировать нужно и за границей

Шарифуллин считает, что граждане и бизнес должны четко понимать, что такое партнерские финансы. А руководитель Агентства инвестразвития РТ Талия Минуллина предложила информировать не только жителей регионов-участников эксперимента, но и выходить с информацией за пределы страны, чтобы привлечь международные инвестиции. По ее словам, нужны офлайн- и онлайн-мероприятия, чтобы рос уровень информирования населения страны и партнеров за рубежом.

Талия Минуллина: «В целом общий объем исламских финансовых активов оценивается в 4,5 трлн долларов. Это большие активы, которые сегодня пока Российская Федерация упускает» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В целом общий объем исламских финансовых активов оценивается в 4,5 трлн долларов. Это большие активы, которые сегодня пока Российская Федерация упускает. Причем мы понимаем, что большая часть этих активов все-таки расположена в дружественных странах и сегодня доступна была бы для нашей экономики, если бы мы проявляли большую, так скажем, открытость», – сказала Талия Минуллина.

Она предложила участникам рынка исламского партнерского финансирования направить в АИР Татарстана информацию о своих продуктах на английском языке. Агентство сформирует сводный отчет на английском языке и отправит его в Исламский банк развития, потому что большую часть отчетов о партнерских финансах в мире формирует он. Аналогичный отчет пошлют в Малайзию, с которым у Татарстана достаточно теплые отношения.

Закон об эксперименте по исламским финансам нужно трансформировать

Еще один участник сегодняшнего круглого стола – депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов в целом оценивает ход эксперимента позитивно. Татарстан и другие регионы-участники эксперимента на правильном пути – вот что показал этот год. Но есть еще работа, которую нужно проделать для лучших результатов. Так, Айрат Фаррахов заявил, что готовятся правки в закон об исламских финансах.

«Мы будем поднимать вопрос о продлении эксперимента, о мерах его поддержки», – заявил парламентарий.

Есть смысл продлить эксперимент на три года, как ранее писал Фаррахов у себя в телеграм-канале, либо сделать его бессрочным.

Второе необходимое изменение – утвердить единые стандарты деятельности. Третье – разработать порядок расширения эксперимента в случае заинтересованности других регионов. Фаррахов уверен, что надо наполнять реестр новыми участниками.

Айрат Фаррахов: «Мы будем поднимать вопрос о продлении эксперимента, о мерах его поддержки» Фото: © Салават Каалетдинов / «Татар-информ»

Эксперимент идет вяло, так ли это?

На круглом столе процитировали председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. На международном банковском форуме в Сочи он заявил, что эксперимент идет вяло. Шагиахметов, услышав об этом, поправил Талию Миннулину, которая процитировала Аксакова. Мол, председетель комитета Госдумы сказал, что вяло эксперимент идет везде, кроме Татарстана. А в нашей республике очень активная позиция Раиса РТ Рустама Минниханова.

Но при этом Шагиахметов не стал выпячивать заслуги Татарстана и оценивать результаты других регионов. Он отметил, что и у республики есть недоработки. Глава Минэкономики РТ предложил регионам быть активнее, не замыкаться и активно делиться опытом и наработками, чтобы эксперимент двигался вперед и был продлен. Ведь это позволит привлечь в экономику России деньги мусульман и наладить приток инвестиций из дружественных исламских стран.