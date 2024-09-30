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Год исламскому банкингу в России: насколько люди заинтересовались деньгами по шариату
Эксперименту по исламским финансам в России исполнился год. Первые итоги подвели сегодня на круглом столе в Агентстве инвестиционного развития РТ. Как формируется новый рынок и что нужно для его развития – в материале «Татар-информа».
Какие итоги за год?
В сентябре прошлого года в четырех регионах России – Татарстане, Дагестане, Чечне и Башкортостане – стартовал эксперимент по внедрению исламских финансов.
Сегодня на круглом столе озвучили предварительные итоги. С начала 2024 года объем операций партнерского финансирования в Татарстане вырос в два раза — до 3,6 млрд рублей, озвучил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.
В реестре участников эксперимента Центробанка сейчас находятся 24 финансовые организации, из них 17 – татарстанские. На рассмотрении в Банке России находится еще несколько заявок.
Какие продукты исламского банкинга пользуются спросом?
Министр экономики Татарстана перечислил, какие продукты пользуются наибольшим спросом.
«Население в одинаковой степени интересуют купля-продажа товара, недвижимости с наценкой и рассрочкой платежа, размещение инвестиций в исламскую финансовую компанию. Бизнес заинтересован в купле-продаже с наценкой, рассрочкой платежа и проектным финансированием. Это подтверждается и статистикой наших участников рынка», — сказал глава Минэкономики республики.
Уже заключено около 900 договоров на приобретение недвижимости на условиях партнерских финансов на сумму более 4 млрд рублей. Выдано более 17 тысяч дебетовых карт.
В Татарстане разработали продукты для предпринимателей: льготное финансирование, гарантийное обеспечение и лизинг.
«Только за четыре месяца со старта реализации данных программ малый бизнес получил поддержку на сумму более 100 млн рублей. Обращения от бизнеса о необходимости данных форм финансирования продолжают поступать еженедельно», — заверил министр.
Свою оценку ходу эксперимента в Татарстане дал управляющий отделением Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Марат Шарифулин.
По его словам, объем привлеченных средств составил более 3 млрд рублей, а размещенных — 2,4 млрд. При этом за весь прошлый год суммарно показатель был на уровне 1,8 млрд.
«Мы видим значииельный рост объемов операций. Татарстан активно участвует в эксперименте. Половина участников реестра — региональные организации, еще шесть федеральных участников имеют подразделения в Татарстане», — заявил Шарифуллин.
Информировать нужно и за границей
Шарифуллин считает, что граждане и бизнес должны четко понимать, что такое партнерские финансы. А руководитель Агентства инвестразвития РТ Талия Минуллина предложила информировать не только жителей регионов-участников эксперимента, но и выходить с информацией за пределы страны, чтобы привлечь международные инвестиции. По ее словам, нужны офлайн- и онлайн-мероприятия, чтобы рос уровень информирования населения страны и партнеров за рубежом.
«В целом общий объем исламских финансовых активов оценивается в 4,5 трлн долларов. Это большие активы, которые сегодня пока Российская Федерация упускает. Причем мы понимаем, что большая часть этих активов все-таки расположена в дружественных странах и сегодня доступна была бы для нашей экономики, если бы мы проявляли большую, так скажем, открытость», – сказала Талия Минуллина.
Она предложила участникам рынка исламского партнерского финансирования направить в АИР Татарстана информацию о своих продуктах на английском языке. Агентство сформирует сводный отчет на английском языке и отправит его в Исламский банк развития, потому что большую часть отчетов о партнерских финансах в мире формирует он. Аналогичный отчет пошлют в Малайзию, с которым у Татарстана достаточно теплые отношения.
Закон об эксперименте по исламским финансам нужно трансформировать
Еще один участник сегодняшнего круглого стола – депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов в целом оценивает ход эксперимента позитивно. Татарстан и другие регионы-участники эксперимента на правильном пути – вот что показал этот год. Но есть еще работа, которую нужно проделать для лучших результатов. Так, Айрат Фаррахов заявил, что готовятся правки в закон об исламских финансах.
«Мы будем поднимать вопрос о продлении эксперимента, о мерах его поддержки», – заявил парламентарий.
Есть смысл продлить эксперимент на три года, как ранее писал Фаррахов у себя в телеграм-канале, либо сделать его бессрочным.
Второе необходимое изменение – утвердить единые стандарты деятельности. Третье – разработать порядок расширения эксперимента в случае заинтересованности других регионов. Фаррахов уверен, что надо наполнять реестр новыми участниками.
Эксперимент идет вяло, так ли это?
На круглом столе процитировали председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. На международном банковском форуме в Сочи он заявил, что эксперимент идет вяло. Шагиахметов, услышав об этом, поправил Талию Миннулину, которая процитировала Аксакова. Мол, председетель комитета Госдумы сказал, что вяло эксперимент идет везде, кроме Татарстана. А в нашей республике очень активная позиция Раиса РТ Рустама Минниханова.
Но при этом Шагиахметов не стал выпячивать заслуги Татарстана и оценивать результаты других регионов. Он отметил, что и у республики есть недоработки. Глава Минэкономики РТ предложил регионам быть активнее, не замыкаться и активно делиться опытом и наработками, чтобы эксперимент двигался вперед и был продлен. Ведь это позволит привлечь в экономику России деньги мусульман и наладить приток инвестиций из дружественных исламских стран.
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