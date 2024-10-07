«Для лисичан теперь как второй мэр»: за что Магдеева полюбили на Донбассе

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на прошлой неделе побывал в служебной командировке в зоне СВО

Фото: t.me/nail_magdeev

«За фразой „Челны своих не бросают“ стоит кропотливый труд»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на прошлой неделе побывал в служебной командировке в зоне СВО. На аппаратном совещании он сообщил, что вместе с ним в прифронтовую зону приезжали глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов и заместитель Премьер-министра РТ — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

«Мы регулярно направляем шефскую помощь, встречаемся с воинами, не только здесь находящимися в краткосрочном отпуске, но и в зоне специальной военной операции. В очередной раз мы передали партию необходимого специального оборудования — транспортных средств, всего того, что сегодня необходимо в современных реалиях. Безусловно, военнослужащие из Татарстана и города Набережные Челны с благодарностью приняли специальные средства обороны, транспорт, который мы передали в действующие войсковые части», — сказал мэр.

Наиль Магдеев: «В очередной раз мы передали партию необходимого специального оборудования — транспортных средств, всего того, что сегодня необходимо в современных реалиях» Фото: t.me/nail_magdeev

Магдеев заметил, что это необходимое на линии боевого соприкосновения и важное оборудование. Участие в формировании гуманитарного груза приняли 15 предпринимателей Автограда. Благодаря их помощи удалось собрать дорогую отправку — минимальная стоимость одного предмета составила полмиллиона рублей.

«Я хотел бы в первую очередь поблагодарить наших неравнодушных руководителей предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, граждан, которые внесли, вносят и дальше будут вносить свой вклад в достижение нашей общей победы. То, что вы видите, это не красивые слова. Это реальные дела, которые делает город Набережные Челны. Есть такая фраза: „Челны своих не бросают“. Фраза-то красивая, но вот за этой фразой стоит кропотливый труд», — поделился размышлениями глава города.

Участие в формировании гуманитарного груза приняли 15 предпринимателей Автограда Фото: nabchelny.ru

«Разные разговоры ходят, что гуманитарка не доходит»

Наиль Магдеев также рассказал о быте воинов и их настроении. «Из зоны специальной военной операции мы приехали с очередным домашним заданием, которое нам дали наши командиры, наши бойцы разного уровня — начиная от командующего группировкой войск и заканчивая командирами рот, взводов и отделений», — сказал мэр.

Он также пояснил, почему он сам отвозит шефскую помощь бойцам.

«Мы туда отправляемся, чтобы из рук в руки передать дорогостоящее оборудование, приборы, транспортные средства. В руки тех людей, которые буквально через полдня используют все, что мы привезли, на линии боевого соприкосновения. Поэтому мы напрямую работаем с нашими воинами. Разные же разговоры ходят, что гуманитарка не доходит...» — отметил мэр.

«Мы туда отправляемся, чтобы из рук в руки передать дорогостоящее оборудование, приборы, транспортные средства» Фото: nabchelny.ru

Наиль Магдеев дал поручение своему помощнику Рамилю Файсханову — сформировать до конца недели еще одну партию помощи, в ближайшее время мэр намерен вновь навестить военных.

«Мы с бойцами на разных уровнях общались, в разных местах, видели условия их жизни, быта. Безусловно, наша поддержка на сегодняшний день очень нужна и важна. Они нас видят, мы видим их настроение. Могу сказать и засвидетельствовать, что боевой дух у них высокий», — подчеркнул Магдеев.

«Последнюю рубашку снимем, но в первую очередь направим помощь туда», — заключил мэр.

Военным вместе с Магдеевым шефскую помощь доставил боец из Набережных Челнов с позывным Кагир Фото: предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Мы все в одной большой лодке»

Военным вместе с Магдеевым шефскую помощь доставил боец из Набережных Челнов с позывным Кагир, который находился в краткосрочном отпуске.

Помимо необходимой спецтехники, по словам Кагира, бойцам очень приятно получать посылки из дома. Защитники чувствуют поддержку со всей России.

«Эмоции самые положительные, когда получаешь из дома весточку. Особенно если попадаются письма от детей, которые со словами поддержки написаны неровным почерком. Так приятно и тепло становится ребятам, что хочется жить дальше. По-другому нам никак нельзя», — рассказывал боец журналистам.

Помимо необходимой спецтехники, по словам Кагира, бойцам очень приятно получать посылки из дома Фото: предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Челнинские предприниматели в свою очередь заверили, что помощь от них будет продолжена.

«Трудности нас сплотили. Я считаю, что каждый должен помогать по мере своей возможности. В данном случае мы приобрели партию тепловизоров для военнослужащих. Я считаю, что мы все в одной большой лодке, и, конечно же, мы будем помогать по мере возможности по полной программе», — сказал предприниматель Руслан Мустафин.

«Количество нуждающихся сократилось благодаря быстрому и хорошему восстановлению города»

Наиль Магдеев на совещании также сообщил, что команда челнинского предпринимателя и волонтера Рустама Гатина за два года работы полевой кухни в Лисичанске приготовила более 1,5 тыс. тонн горячей еды. Затраты составили около 100 млн рублей. Средства на шефскую помощь выделяет муниципальный бюджет.

К рассказу присоединился и сам Рустам Гатин, который сейчас находится в отпуске, но пришел на совещание в мэрию. «Ровно два года назад мы по вашему поручению и по поручению Раиса республики Рустама Минниханова выехали в зону специальной военной операции, в город Лисичанск, в составе команды из шести человек. Подготовленные, упакованные, с опытом, но со страхом — оттого, что мы не знали, куда едем», — поделился Гатин.

Рустам Гатин: «Благодаря вашей поддержке, участию города и республики мы продолжаем и ни на минуту не останавливали наш проект» Фото: предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Лисичанске челнинцев встретил курировавший тогда город вице-премьер РТ Евгений Варакин с командой. Волонтеров разместили, дали указания.

Сегодня команда работает в Лисичанске и двух ближайших городах — Новодружеске и Приволье. Расстояние до передовой от места работы полевой кухни в одной из локаций составляет всего 1,5 километра.

Волонтер рассказал, как однажды они подверглись атаке вражеского беспилотника, несущего мину.

«Относительно недавно один из наших автомобилей был атакован дроном с миной. Но, к счастью, все остались живы-здоровы. Благодаря вашей поддержке, участию города и республики мы продолжаем и ни на минуту не останавливали наш проект», — подчеркнул Гатин.

Каждый день горячее питание раздается 2,5 тыс. человек. Ранее эта цифра была вдвое больше — в еде нуждались более 5 тыс. человек.

«С недавнего времени количество нуждающихся сократилось благодаря быстрому и хорошему восстановлению города, подаче тепла, электричества, газа, выплатам пенсий, социальных выплат и зарплат. Таким образом, количество людей, нуждающихся в горячей еде, с каждым днем сокращается», — пояснил выступающий.

Рустам Гатин передал мэру Челнов Наилю Магдееву благодарственное письмо от мэра Лисичанска Эдуарда Сахненко Фото: nabchelny.ru

Гатин заверил, что работа полевой кухни будет продолжена, пока в ней будут нуждаться лисичане. «Это единственный проект в зоне СВО, который занимается организацией горячего питания такое длительное время», — добавил челнинец.

Рустам Гатин также передал мэру Челнов Наилю Магдееву благодарственное письмо от мэра Лисичанска Эдуарда Сахненко.

«Я по просьбе и поручению мэра Лисичанска Эдуарда Валерьевича хотел бы высказать слова благодарности, а также по просьбе жителей Лисичанска. Потому что вы для лисичан теперь как второй мэр, ваше имя и наш город они давно уже выучили и ждут гуманитарки. Хотел бы передать благодарственное письмо с очень теплыми, добрыми пожеланиями», — сказал Гатин.

Фанур Акбашев только недавно вернулся из командировки. И вот снова ему выпала ответственная миссия — отвезти груз с гуманитарной помощью Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

«На глазах меняется»

Продукты для полевой кухни отправили из Набережных Челнов в субботу, 5 октября. Челнинец Фанур Акбашев только недавно вернулся из командировки. И вот снова ему выпала ответственная миссия — отвезти груз с гуманитарной помощью. Но он этому только рад. По словам мужчины, он уже два года как ездит в города Донбасса. Побывал Фанур Акбашев в Лисичанске, Мариуполе, Луганске, поэтому может сравнить, как меняется обстановка там.

«На глазах меняется. Все то, что было раньше разбито, сейчас и дороги, и дома процентов на 80 там, наверное, все застроили, сделали все красиво. Когда приезжаешь, они чуть ли тебя не обнимают, слова благодарности говорят, рады, и сам радуюсь то, что помогаю», — говорит водитель Фанур Акбашев.

Пока Рустам Гатин в отпуске, в Лисичанске продолжают работать его товарищи. Именно им Фанур Акбашев и повез гумпомощь.

«И моральную, и материальную, и человеческую, и душевную теплоту и поддержку наши воины чувствуют. И они об этом мне открыто на линии боевого соприкосновения сказали. Находясь вместе с ними там, мы почувствовали эту благодарность», — отметил Магдеев, провожая в путь группу с гумпомощью.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.