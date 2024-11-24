Талия Минуллина: Визы в Китай начнут выдавать в Казани до конца года

Талия Минуллина

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Новое консульское отделение при Генеральном консульстве КНР, которое начнет выдавать визы в Китай, откроется в столице Татарстана до конца текущего, 2024 года. Об этом заявила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на полях второго международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество».

«Скоро у нас должно открыться отделение при Генеральном консульстве Китайской Народной Республики в Казани, которое на Приволжский федеральный округ ориентировано. Это такая институциональная среда. До конца года мы планируем его открытие. Оно в стадии строительства находится сейчас», — рассказала Минуллина.

Глава АИР РТ выразила уверенность, что открытие консульского отделения даст серьезный положительный эффект для сотрудничества в сфере туризма. Она также заметила, что Казани необходимы инфраструктурные проекты с учетом роста числа туристов китайских туристов.

«Нам нужно готовить экскурсоводов, нам нужно, чтобы у нас был туристический обмен. Такие инфраструктурные проекты, как рестораны, должны появляться», — подчеркнула Минуллина.

В связи с этим руководитель Агентства инвестиционного развития РТ добавила, что на полях форума Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым было дано поручение подписать соглашение о сотрудничестве с китайской компанией в туристической сфере.

Ранее Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо анонсировал, что визы в Китай планируют начать выдавать в столице Татарстана в начале следующего, 2025 года.

Подробнее о втором международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» читайте в материале «Татар-информа» РОСТКИ-2024: три десятка соглашений, 10 тыс. участников и «пропавшая» делегация китайцев.