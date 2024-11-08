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Экономика 8 ноября 2024 15:22

Минуллина: Инвестиции Китая в Татарстан увеличились в 1,5 раза

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По итогам января-июня 2024-го компании КНР инвестировали в экономику Татарстана 13,2 млн долларов. Это в 1,5 раза больше, чем за тот же период 2023 года. Об этом заявила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, чьи слова приводит РБК Татарстан.

Она также напомнила, что по итогам 2023-го Китай привлек в Татарстан 20,3 млн долларов, причем объемы инвестиций растут каждый год.

Спикер отметила, что в 2023-м ключевым китайским инвестором в Татарстане была компания «Давн», специализирующаяся на исследованиях, разработках, производстве и продаже изделий из модифицированного пластика. Все это в последствии использует производитель бытовой техники Haier. Помимо этого, компании КНР активно инвестировали деньги в выращивание зерновых, производство турбин и изготовление изделий методом порошковой металлургии.

#инвестиции #Китай #Татарстан #талия миннулина
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