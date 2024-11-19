РОСТКИ-2024: три десятка соглашений, 10 тыс. участников и «пропавшая» делегация китайцев

Второй международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» прошел с 13 по 15 ноября в Казани

Фото: rais.tatarstan.ru

«На следующий год эту программу будем оптимизировать»

Итоги второго международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который прошел 13-15 ноября в Казани, подвела команда организаторов.

Деловая программа насчитывала 14 различных треков – от межгосударственного диалога до сельского хозяйства и молодежной политики.

«Это очень много. Для организаторов очень сложно. Нам надо сокращаться. На следующий год эту программу будем оптимизировать, потому что очень тяжело. У нас было 300 спикеров, а это отдельный доклад, который нужно согласовать и вписать в общую повестку», – заявила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на пресс-конференции в «Татар-информе».

При этом она сказала о расширении количества площадок проведения. По ее словам, многие сессии можно проводить не только на «Казань Экспо», но и на базе образовательных учреждений или каких-либо предприятий.

«У нас некоторые площадки заполнялись на 120%, а некоторые на 10%. И чтобы так не было в следующем году, решили, что лучше сделать меньше, но качественнее», – поделилась руководитель АИР РТ.

Талия Минуллина: «У нас некоторые площадки заполнялись на 120%, а некоторые на 10%. В следующем году решили, что лучше сделать меньше, но качественнее» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Одна из китайских делегаций потерялась после пленарного заседания

Если же говорить об итогах, то всего в форуме приняли участие более 10 тыс. человек из 71 региона России и 27 провинций Китая. На полях мероприятия прошло 77 конференций различной тематики, культурная программа включала в себя более 30 различных мероприятий. Помимо этого, на полях международного форума было подписано 31 соглашение.

Из спортивных мероприятий Минуллина выделила хоккейный матч между татарстанским «Ак Барсом» и «Куньлунь Ред Стар» из КНР, турнир по настольному теннису и шахматный турнир.

При этом не обошлось без забавных ситуаций, связанных как раз со спортом. В Казани потерялась одна из китайских делегаций после окончания пленарного заседания форума.

«Одну группу мы потеряли 15-го числа после пленарного заседания. И мы нашли их на матче “Ак Барса” и СКА. Они самостоятельно через наших коллег попали туда», – поделилась Минуллина, добавив, что спорт – это то направление, которое способно объединять разных людей.

Она подчеркнула, что спортивные мероприятия вызвали огромный интерес со стороны всех гостей и на будущих форумах они обязательно будут включены в программу.

Самыми востребованными направлениями у гостей стали образование и промышленный сектор Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Китайцев больше всего заинтересовала «Алабуга»

Перед началом деловой программы гостям форума организовали экскурсии на предприятия Татарстана. По итогам поездки самыми востребованными направлениями у гостей стали образование и промышленный сектор, а меньше всего их заинтересовал химический сектор.

Помимо этого, китайцы проявили большой интерес к ОЭЗ «Алабуга», что связано с созданием логистического центра, который носит имя великого китайского реформатора Дэн Сяопина.

«Также было очень много мероприятий и встреч на базе Торгово-промышленной палаты Татарстана. Они работали совместно с китайской палатой коммерции», – добавила Минуллина.

Рустам Минниханов объявил, что третий форум «РОСТКИ» в Татарстане пройдет 18-19 августа 2025 года Фото: rais.tatarstan.ru

«Счастливые» восьмерки определили даты форума в 2025 году

Третий форум «РОСТКИ» в Татарстане пройдет 18-19 августа 2025 года.

Напомним, на пленарной сессии об этом объявил Раис РТ Рустам Минниханов. «Мы посовещались и решили провести форум в августе, когда в Казани тепло, хорошо, природа прекрасная», – сказал руководитель республики.

Минуллина объяснила, что об этом попросили китайские делегации.

«Все спрашивают, почему на лето перенесли. Это связано с китайцами. Они лично обратились к Раису республики Рустаму Минниханову, причем несколько раз с просьбой перенести это все на август. Слишком активная у них осень по деловой активности. Совпадает с многими мероприятиями, которые проходят в Китае в это время», – рассказала она.

Минуллина отметила, что свою роль сыграла и благоприятная летняя погода, которая устанавливается в эти дни в Казани. В Китае же в это время очень жарко. Еще один фактор – нумерология. Китайцы верят, что цифра 8 счастливая и притягивает богатство. А две восьмерки означает «двойное счастье».

«Число 18 выбрано, потому что они восьмерку очень любят, август — это как раз восьмой месяц, и мы приняли решение ориентироваться на эти даты», – заключила Минуллина, еще раз добавив, что организаторы постараются сократить программу.

Сян Бо заявил, что форум зарекомендовал себя как значимая платформа для укрепления межрегионального сотрудничества между Китаем и Россией Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Достигнуты договоренности о расширении сотрудничества между Татарстаном и Китаем»

Форум «РОСТКИ» – это важное событие в рамках развития сотрудничества. Форум зарекомендовал себя как значимая платформа для укрепления межрегионального сотрудничества между Китаем и Россией, заявил Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо.

«Раис Татарстана провел ряд встреч с делегациями, в ходе которых были достигнуты договоренности об укреплении обменов и расширении сотрудничества между Татарстаном и регионами Китая», – сообщил Сян Бо.

Он отметил, что особого внимания заслуживает встреча Минниханова с представителями китайских компаний, в ходе которой он подчеркнул, что Татарстан готов выступить площадкой для выхода китайских компаний на рынок России.

Дамир Натфуллин рассказал, что во время форума в выставочном комплексе развернулась экспозиция площадью более 1 тыс. квадратных метров Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Художники даже не смогли сходить пообедать, но были счастливы»

Что касается культурной программы, то во время форума в выставочном комплексе развернулась экспозиция площадью более 1 тыс. квадратных метров, поделенная на четыре зоны и сцену, где два дня проходили выступления артистов и показы современных дизайнеров, рассказал замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Он добавил, что в одной из зон были художники, которыми за два дня было нарисовано 85 портретов участников. «Особенно популярно это было среди китайцев. Они очень хотели, чтобы их нарисовали и подарили им этот портрет», – прокомментировала Минуллина.

«Художники даже не смогли сходить пообедать, но были счастливы от общения», – закончил мысль Натфуллин.

Однако большая часть культурной программы прошла непосредственно в Казани. «Выставочные проекты, спектакли, Дни китайского кино в кинотеатре “Мир”, выставка китайской коллекции из музеев России», – рассказал замминистра, добавив, что некоторые из них до сих пор могут посетить все желающие.

Олеся Балтусова отметила, что тема агломераций в нынешних реалиях наиболее актуальна, причем не только в России, но и в зарубежных странах Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«РЕБУС» вписался в «РОСТКИ»

В рамках «РОСТКов» в этом году также прошел форум «РЕБУС», посвященный агломерациям. По словам помощника Раиса Татарстана Олеси Балтусовой, эта тема в нынешних реалиях наиболее актуальна, причем не только в России, но и в зарубежных странах.

«Наш форум изящно вписался в “РОСТКИ”, тем более что зарубежные коллеги смогли выступить и там, и там», – отметила Балтусова.

Она добавила, что всего в рамках «РЕБУСа» прошло 17 сессий, в которых приняли участие представители крупнейших агломераций России. В форуме приняли участие более 80 спикеров, а всего он собрал 1,2 тыс. человек очно и онлайн.

«Все сессии у нас были заполнены на 100%. Большой интерес к этой теме, которая тянет и на большее количество времени и сессий», – подчеркнула Балтусова.