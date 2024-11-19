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РОСТКИ-2024: три десятка соглашений, 10 тыс. участников и «пропавшая» делегация китайцев
Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» собрал вместе свыше 10 тыс. участников. Помимо деловой программы гостей ожидали многочисленные культурные и спортивные события. Как завершился форум в этом году, почему в 2025 году он пройдет летом и при чем здесь «счастливые» восьмерки – в материале «Татар-информа».
«На следующий год эту программу будем оптимизировать»
Итоги второго международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который прошел 13-15 ноября в Казани, подвела команда организаторов.
Деловая программа насчитывала 14 различных треков – от межгосударственного диалога до сельского хозяйства и молодежной политики.
«Это очень много. Для организаторов очень сложно. Нам надо сокращаться. На следующий год эту программу будем оптимизировать, потому что очень тяжело. У нас было 300 спикеров, а это отдельный доклад, который нужно согласовать и вписать в общую повестку», – заявила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на пресс-конференции в «Татар-информе».
При этом она сказала о расширении количества площадок проведения. По ее словам, многие сессии можно проводить не только на «Казань Экспо», но и на базе образовательных учреждений или каких-либо предприятий.
«У нас некоторые площадки заполнялись на 120%, а некоторые на 10%. И чтобы так не было в следующем году, решили, что лучше сделать меньше, но качественнее», – поделилась руководитель АИР РТ.
Одна из китайских делегаций потерялась после пленарного заседания
Если же говорить об итогах, то всего в форуме приняли участие более 10 тыс. человек из 71 региона России и 27 провинций Китая. На полях мероприятия прошло 77 конференций различной тематики, культурная программа включала в себя более 30 различных мероприятий. Помимо этого, на полях международного форума было подписано 31 соглашение.
Из спортивных мероприятий Минуллина выделила хоккейный матч между татарстанским «Ак Барсом» и «Куньлунь Ред Стар» из КНР, турнир по настольному теннису и шахматный турнир.
При этом не обошлось без забавных ситуаций, связанных как раз со спортом. В Казани потерялась одна из китайских делегаций после окончания пленарного заседания форума.
«Одну группу мы потеряли 15-го числа после пленарного заседания. И мы нашли их на матче “Ак Барса” и СКА. Они самостоятельно через наших коллег попали туда», – поделилась Минуллина, добавив, что спорт – это то направление, которое способно объединять разных людей.
Она подчеркнула, что спортивные мероприятия вызвали огромный интерес со стороны всех гостей и на будущих форумах они обязательно будут включены в программу.
Китайцев больше всего заинтересовала «Алабуга»
Перед началом деловой программы гостям форума организовали экскурсии на предприятия Татарстана. По итогам поездки самыми востребованными направлениями у гостей стали образование и промышленный сектор, а меньше всего их заинтересовал химический сектор.
Помимо этого, китайцы проявили большой интерес к ОЭЗ «Алабуга», что связано с созданием логистического центра, который носит имя великого китайского реформатора Дэн Сяопина.
«Также было очень много мероприятий и встреч на базе Торгово-промышленной палаты Татарстана. Они работали совместно с китайской палатой коммерции», – добавила Минуллина.
«Счастливые» восьмерки определили даты форума в 2025 году
Третий форум «РОСТКИ» в Татарстане пройдет 18-19 августа 2025 года.
Напомним, на пленарной сессии об этом объявил Раис РТ Рустам Минниханов. «Мы посовещались и решили провести форум в августе, когда в Казани тепло, хорошо, природа прекрасная», – сказал руководитель республики.
Минуллина объяснила, что об этом попросили китайские делегации.
«Все спрашивают, почему на лето перенесли. Это связано с китайцами. Они лично обратились к Раису республики Рустаму Минниханову, причем несколько раз с просьбой перенести это все на август. Слишком активная у них осень по деловой активности. Совпадает с многими мероприятиями, которые проходят в Китае в это время», – рассказала она.
Минуллина отметила, что свою роль сыграла и благоприятная летняя погода, которая устанавливается в эти дни в Казани. В Китае же в это время очень жарко. Еще один фактор – нумерология. Китайцы верят, что цифра 8 счастливая и притягивает богатство. А две восьмерки означает «двойное счастье».
«Число 18 выбрано, потому что они восьмерку очень любят, август — это как раз восьмой месяц, и мы приняли решение ориентироваться на эти даты», – заключила Минуллина, еще раз добавив, что организаторы постараются сократить программу.
«Достигнуты договоренности о расширении сотрудничества между Татарстаном и Китаем»
Форум «РОСТКИ» – это важное событие в рамках развития сотрудничества. Форум зарекомендовал себя как значимая платформа для укрепления межрегионального сотрудничества между Китаем и Россией, заявил Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо.
«Раис Татарстана провел ряд встреч с делегациями, в ходе которых были достигнуты договоренности об укреплении обменов и расширении сотрудничества между Татарстаном и регионами Китая», – сообщил Сян Бо.
Он отметил, что особого внимания заслуживает встреча Минниханова с представителями китайских компаний, в ходе которой он подчеркнул, что Татарстан готов выступить площадкой для выхода китайских компаний на рынок России.
«Художники даже не смогли сходить пообедать, но были счастливы»
Что касается культурной программы, то во время форума в выставочном комплексе развернулась экспозиция площадью более 1 тыс. квадратных метров, поделенная на четыре зоны и сцену, где два дня проходили выступления артистов и показы современных дизайнеров, рассказал замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.
Он добавил, что в одной из зон были художники, которыми за два дня было нарисовано 85 портретов участников. «Особенно популярно это было среди китайцев. Они очень хотели, чтобы их нарисовали и подарили им этот портрет», – прокомментировала Минуллина.
«Художники даже не смогли сходить пообедать, но были счастливы от общения», – закончил мысль Натфуллин.
Однако большая часть культурной программы прошла непосредственно в Казани. «Выставочные проекты, спектакли, Дни китайского кино в кинотеатре “Мир”, выставка китайской коллекции из музеев России», – рассказал замминистра, добавив, что некоторые из них до сих пор могут посетить все желающие.
«РЕБУС» вписался в «РОСТКИ»
В рамках «РОСТКов» в этом году также прошел форум «РЕБУС», посвященный агломерациям. По словам помощника Раиса Татарстана Олеси Балтусовой, эта тема в нынешних реалиях наиболее актуальна, причем не только в России, но и в зарубежных странах.
«Наш форум изящно вписался в “РОСТКИ”, тем более что зарубежные коллеги смогли выступить и там, и там», – отметила Балтусова.
Она добавила, что всего в рамках «РЕБУСа» прошло 17 сессий, в которых приняли участие представители крупнейших агломераций России. В форуме приняли участие более 80 спикеров, а всего он собрал 1,2 тыс. человек очно и онлайн.
«Все сессии у нас были заполнены на 100%. Большой интерес к этой теме, которая тянет и на большее количество времени и сессий», – подчеркнула Балтусова.
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