Талия Минуллина предложила запустить прямой авиарейс Казань – Урумчи

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Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина предложила запустить прямой авиарейс из Казани в китайский город Урумчи. Об этом глава АИР заявила на презентации торгово-экономического сотрудничества Синьцзянского производственно-строительного корпуса КНР на форуме «РОСТКИ».

«В советское время был прямой рейс Казань – Урумчи. Если бы мы его возродили, у нас бы лучше пошли бизнес и туризм. Потому что наш туристический потенциал очень серьезный. И мы могли бы продвинуться по экономике, бизнесу, если бы у нас было прямое авиасообщение», – сказала Минуллина.

Она отметила, что от Урумчи до Москвы полет займет пять часов, а до Казани – четыре часа.

По словам главы АИР РТ, несмотря на сложную внешнюю ситуацию, Татарстан ведет торговлю с 143 странами. «Конечно, Китай здесь занимает для нас стратегически важную позицию. В прошлом году наш товарооборот составил более 3 млрд долларов. И констатируем рост товарооборота в этом году», – подчеркнула она.

Минуллина добавила, что благодаря логистическим связям у Татарстана и Китая есть хороший потенциал роста товарооборота. «Новый логистический комплекс имени Дэн Сяопина в Татарстане наши позиции сильно сближает», – убеждена она.

Руководитель агентства заметила, что восемь провинций Китая уже подписали с Татарстаном межправительственные соглашения. Но пока нет соглашения с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.

«Мы уже инициировали это соглашение. Документ находится на рассмотрении в Министерстве иностранных дел. Китай и Россия должны нам его согласовать. У наших муниципалитетов много городов-побратимов», – заключила Минуллина.