Сян Бо: Планируем начать выдавать визы в Китай в Казани в начале 2025 года

Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Визы в Китай планируют начать выдавать в столице Татарстана в начале следующего, 2025 года. Об этом «Татар-информу» сообщил Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо.

«Работа по этому направлению идет, и мы тоже рассчитываем завершить ее как можно скорее. Точной даты пока нет, но планируем начать выдавать визы в начале 2025 года, сейчас идет подготовка», — рассказал агентству дипломат.

Он подчеркнул, что особенно актуальна выдача виз в Китай в Казани стала в связи с открытием прямого авиасообщения между столицей РТ и Шанхаем. Первый борт прилетел сегодня.