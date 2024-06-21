Таиланд надеется вступить в БРИКС на саммите в Казани

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Таиланд надеется вступить в БРИКС на ближайшем саммите организации, который пройдет осенью в Казани. Об этом заявил на брифинге в Бангкоке официальный представитель и глава Департамента информации Министерства иностранных дел королевства Никондет Пхалангкун, сообщает РИА Новости.

«Неделю назад Таиланд передал председательству БРИКС, которое в этом году осуществляет Россия, официальное письмо о намерении нашей страны вступить в БРИКС в качестве полноправного члена», — заметил дипломат (это произошло 11 июня на полях конференции «Диалог БРИКС с развивающимися странами» в Нижнем Новгороде — прим. Т-и).

«Теперь в БРИКС будут обсуждать этот вопрос на разных уровнях по возрастающей: с уровня старших должностных лиц до уровня лидеров стран. Мы надеемся, что результат будет положительным и Таиланд вступит в объединение на саммите БРИКС в Казани, в России, в октябре текущего года», — подчеркнул Никондет Пхалангкун, особо отметив, что королевство приглашено и будет участвовать во встрече.

При этом, по словам представителя МИД Таиланда, его страна собирается вступить в БРИКС не из желания войти в альянс, направленный против кого-либо, а чтобы повысить международное значение королевства и «стать частью объединения развивающихся и развитых стран, которое играет важнейшую роль в формировании повестки и выборе направления дальнейшего развития человечества».

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Принять участие в мероприятии планируют около 30 делегаций. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.