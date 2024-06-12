МИД Таиланда: Страна готова стать членом БРИКС при первой возможности

Таиланд готов войти в состав БРИКС при первой же возможности. Об этом заявил глава МИД Марит Сангиампхонг, передает ТАСС.

Министр призвал приложить усилия для «восстановления доверия к международной системе с участием развивающихся стран в качестве ключевых участников» и высоко оценил роль БРИКС в отстаивании интересов развивающихся стран. По его словам, объединение помогает сделать мировую экономику более динамичной и инклюзивной.

Марит Сангиампхонг отметил, что его страна ценит сотрудничество с БРИКС и всегда принимает участие во всех встречах стран объединения на высоком уровне.

«Действительно, в будущем мы стремимся к еще более всестороннему взаимодействию в рамках БРИКС, — отметил министр. — В этой связи для меня большая честь объявить об искреннем стремлении Таиланда стать членом БРИКС при первой же возможности».

10 и 11 июня в Нижнем Новгороде прошло совещание министров иностранных дел БРИКС. Это первое заседание глав дипломатических ведомств стран объединения после расширения. В мероприятии участвовали также главы МИД ряда стран, не входящих в БРИКС. Напомним, в августе 2023 года в группу были приглашены 6 новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия — начали работу в БРИКС с начала 2024 года.