Беларусь надеется получить новый статус в БРИКС по итогам саммита в Казани

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Беларусь рассчитывает получить новый статус в БРИКС на ближайшем саммите организации, который пройдет осенью в Казани. Об этом заявил глава белорусского МИД Сергей Алейник на расширенной сессии Совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

«В прошлом году наша страна подала заявку на вступление в семью БРИКС. Надеемся, что решения предстоящего саммита в Казани позволят нашей стране обрести новый статус в объединении», — подчеркнул белорусский дипломат.

«Беларусь полностью разделяет цели и подходы БРИКС относительно формирования нового справедливого, подлинно многополярного мирового порядка», — заверил при этом Алейник.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Принять участие в мероприятии планируют около 30 делегаций. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.