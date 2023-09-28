Таджикистан подтвердил участие во встрече Московского формата в Казани

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Министерство иностранных дел Таджикистана подтвердило участие Душанбе во встрече Московского формата, которая пройдет в Казани. Об этом сообщает агентство «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на пресс-службу МИД.

Таким образом, один из представителей этой центральноазиатской страны будет присутствовать на V заседании Московского формата консультаций по Афганистану, которое состоится завтра, 29 сентября, в столице Татарстана.

Ранее стало известно, что основной темой пятой по счету встречи станет инклюзивность временного Правительства Афганистана. Участники консультаций также обсудят борьбу с терроризмом и наркопреступностью.

В Московском формате принимают участие Россия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Предыдущее заседание формата состоялось в ноябре 2022 года.

Оргкомитет к заседанию Московского формата консультаций утвердил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Афганские татары надеются на положительные итоги встречи в Казани, о чем сообщал «Татар-информ».