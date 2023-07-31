Названа точная дата встречи московского формата по Афганистану в Казани

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Новая встреча московского формата по Афганистану, которая пройдет в Казани, назначена на 29 сентября. Об этом заявил спецпредставитель Президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Участие во встрече, по его словам, подтвердила половина участников. «Остальных ждем, времени еще достаточно», — цитирует дипломата ТАСС.

Основной темой встречи станет инклюзивность временного Правительства талибов (представители движения «Талибан» — запрещенной в России террористической организации). По этому вопросу, подчеркнул Кабулов, подвижек пока не наблюдается. Также участники обсудят борьбу с терроризмом и наркопреступностью.

Ранее стало известно, что встреча в Казани состоится в конце сентября, однако конкретных дат при этом не называлось. Участниками московского формата являются Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.