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Афганские татары надеются на положительные итоги встречи Московского формата в Казани
Глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар от лица всей татарской общины записал видеообращение к участникам V заседания Московского формата консультаций по Афганистану, которое пройдет 29 сентября в Казани.
Он поблагодарил Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова за организацию конференции и отметил, что весь народ Афганистана очень надеется на положительные итоги предстоящей встречи. В записи обращения принял участие и генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.
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