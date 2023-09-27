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«Изоляция афганских властей – не выход»: представитель ООН о московском формате в Казани
Проведение московского формата консультаций по Афганистану в Казани должно показать его участникам разнообразие России, таким мнением в интервью «Татар-информу» поделился руководитель секции регионального сотрудничества Миссии ООН по содействию Афганистану Дмитрий Кабаев в преддверии московского формата в Казани.
«В Афганистане большой гуманитарный кризис»
Дмитрий Александрович, не считаете ли вы, что внимание к Афганистану в последнее время в мире несколько уменьшилось?
– Да, и для этого много причин. Прежде всего, это появление большого числа кризисов и других горячих точек на планете. Только недавно мы видели разрушительное наводнение в Ливии и землетрясение в Марокко. Внимание мира также приковано к конфликтам на Украине, в Судане, Йемене, Сахеле, на Африканском роге. Кроме того, это глобальный кризис стоимости жизни, вопросы миграции и изменения климата.
Однако целью нашей работы является сохранить мировое внимание на Афганистане. Здесь сейчас большой гуманитарный кризис, проблемы с правами человека и конкретно правами женщин, также сохраняются риски для региональной и глобальной безопасности и мира.
– Что вы сделали за последний год?
Можно грубо разделить работу ООН в Афганистане на два направления: проведение самой большой гуманитарной операции в мире, а также наша политическая работа, направленная на продвижение мира, безопасности, сотрудничества и прав человека.
Наша работа в течение этого последнего года была сфокусирована на сохранении политических и гуманитарных условий для продвижения этой повестки.
«Сейчас мы имеем дело с де-факто непризнанными властями страны»
– По вашему мнению, при новом правительстве в Афганистане стало больше работы по линии ООН и в каком направлении?
– Мы резко изменили значительную часть нашей работы в последнее время. В течение последних 20 лет Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) озадачивалась Советом Безопасности ООН поддерживать строительство государства в Афганистане и цели развития.
Сейчас же мы имеем дело с де-факто непризнанными властями страны, и наша работа заключается в анализе их действий, информировании о них руководства ООН и осуществлении контактов. А также в выстраивании мостов взаимодействия между де-факто властями страны и международным сообществом.
Большинство доноров приостановили свою помощь в области развития, и Афганистан испытал экономический шок и гуманитарный кризис. Поэтому у нас сейчас много работы, но это уже другая работа, чем раньше, которая должна учитывать все изменения в стране, которые случились в последнее время.
– Оказание помощи по линии ООН жителям Афганистана может быть сокращено в разы из-за недостатка финансирования, что зимой наверняка приведет к голоду среди местного населения. В этой ситуации насколько важна и перспективна поставка гуманитарных грузов и зерна из России?
– Прежде всего, надо сказать, что у Афганистана нет иммунитета от глобальных кризисов, а весь мир, как известно, сейчас испытывает кризис с цепочками товарных поставок, ростом стоимости жизни и климатом. Поэтому сохранение старых и появление новых каналов поставок товаров и продовольствия из любых новых источников, в том числе и из России, является критически важным в нынешних условиях. Важной частью мандата МООНСА является поддержка экономической и социальной стабильности в Афганистане, поэтому наша работа по наращиванию регионального сотрудничества, которое включает и гуманитарную помощь, является крайне важной.
– 29 сентября в Казани запланирована очередная встреча «московского формата», и пройдет она в Казани. С вашей точки зрения, почему для новой встречи площадку перенесли из Москвы в Татарстан?
– Этот вопрос должен быть переадресован к хозяевам мероприятия, а мы как МООНСА можем только выразить наше понимание этого решения российской стороны. Как мы понимаем, принимающая сторона хочет показать участникам предстоящей встречи московского формата, в том числе и афганской делегации, всю широту и разнообразие России. Татарстан знают в мире как мусульманский центр России. И для гостей, большинство которых будет составлять представители мусульманских стран, будет интересно посмотреть своими глазами, как мусульмане живут в Российской Федерации.
«Казанский благотворительный фонд поставляет большие партии гуманитарной помощи простым афганцам»
– В Кабуле уже 5 лет работает представительство казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, в этом году на базе Фонда открылся Российский деловой центр. Как в целом оцениваете работу фонда в Афганистане и насколько было важно открыть первый Российский деловой центр?
– ООН считает сотрудничество общественных и гражданских организаций с Афганистаном очень важным. Я уже упоминал о том, что поддержание социально-экономической стабильности является важной частью нашей работы, поэтому мы стараемся стимулировать любое взаимодействие, которое будет наводить мосты между Афганистаном и регионом. Любые действия, которые будут способствовать экономическому восстановлению Афганистана, созданию новых рабочих мест, должны быть поощрены.
Я, к сожалению, не принимал участия в церемонии открытия Российского бизнес-центра в Кабуле, но полностью поддерживаю этот важный шаг, который, без сомнений, будет способствовать развитию экономических и политических связей между двумя странами и продвижению мира и стабильности во всем регионе. Я внимательно слежу за работой казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России и могу сказать, что он не только активно пытается наладить тесное сотрудничество различных российских компаний и бизнес-структур с Афганистаном, но и поставляет большие партии гуманитарной помощи простым афганцам, что в нынешних условиях является просто бесценным для этой страны.
– По вашему мнению, в каких направлениях Россия могла бы усилить работу с Афганистаном по линии ООН?
Сейчас в мире сложилось понимание, что никто не хочет видеть продолжения войны в Афганистане, и изоляция нынешних афганских властей тоже не является выходом из ситуации, и все считают лучшим вариантом продолжение контактов и взаимодействия с этими властями. Россия в том числе заинтересована в поддержании стабильности в Афганистане.
Наведение мостов, продолжение контактов, поиск решений по продовольствию, устойчивости афганского общества к кризисам, развитию торговли, продолжению борьбы с наркотиками и выстраиванию мер доверия остается важным для афганского народа. Вопросы безопасности, которые являются наиболее важными для Российской Федерации на афганском направлении, не входят в мандат МООНСА, но всей своей работой Миссия старается содействовать созданию конструктивной обстановки для сотрудничества всех стран с нынешними афганскими властями в этой области.
Кабаев Дмитрий Александрович
Родился в 1965 году. В 1987 году окончил Военный институт Министерства обороны СССР. Владеет урду, английским и дари языками.
На дипломатической службе с 2006 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД России и за рубежом:
в 2008-2013 гг. – первый секретарь, советник Посольства России в Таджикистане;
в 2013-2014 гг. – советник, начальник отдела в Третьем департаменте стран СНГ;
в 2015-2018 гг. – Генеральный консул Российской Федерации в Мазари-Шарифе, Исламская Республика Афганистан.
В настоящее время – руководитель секции регионального сотрудничества Миссии ООН по содействию Афганистану.
В 2018-2020 гг. – заместитель директора Второго департамента Азии МИД России.
С июня 2020 по настоящее время – старший политический офицер – руководитель секции регионального сотрудничества МООНСА.
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