«Изоляция афганских властей – не выход»: представитель ООН о московском формате в Казани

Дмитрий Кабаев: «Целью нашей работы является сохранить мировое внимание на Афганистане»

Фото: предоставлено Дмитрием Кабаевым

«В Афганистане большой гуманитарный кризис»

Дмитрий Александрович, не считаете ли вы, что внимание к Афганистану в последнее время в мире несколько уменьшилось?

– Да, и для этого много причин. Прежде всего, это появление большого числа кризисов и других горячих точек на планете. Только недавно мы видели разрушительное наводнение в Ливии и землетрясение в Марокко. Внимание мира также приковано к конфликтам на Украине, в Судане, Йемене, Сахеле, на Африканском роге. Кроме того, это глобальный кризис стоимости жизни, вопросы миграции и изменения климата.

Однако целью нашей работы является сохранить мировое внимание на Афганистане. Здесь сейчас большой гуманитарный кризис, проблемы с правами человека и конкретно правами женщин, также сохраняются риски для региональной и глобальной безопасности и мира.

«Здесь сейчас большой гуманитарный кризис, проблемы с правами человека, также сохраняются риски для региональной и глобальной безопасности и мира» Фото: © «Татар-информ»

– Что вы сделали за последний год?

Можно грубо разделить работу ООН в Афганистане на два направления: проведение самой большой гуманитарной операции в мире, а также наша политическая работа, направленная на продвижение мира, безопасности, сотрудничества и прав человека.

Наша работа в течение этого последнего года была сфокусирована на сохранении политических и гуманитарных условий для продвижения этой повестки.

«Большинство доноров приостановили свою помощь в области развития, и Афганистан испытал экономический шок и гуманитарный кризис» Фото: Миссия ООН в Афганистане / Ф. Ваези, news.un.org

«Сейчас мы имеем дело с де-факто непризнанными властями страны»

– По вашему мнению, при новом правительстве в Афганистане стало больше работы по линии ООН и в каком направлении?

– Мы резко изменили значительную часть нашей работы в последнее время. В течение последних 20 лет Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) озадачивалась Советом Безопасности ООН поддерживать строительство государства в Афганистане и цели развития.

Сейчас же мы имеем дело с де-факто непризнанными властями страны, и наша работа заключается в анализе их действий, информировании о них руководства ООН и осуществлении контактов. А также в выстраивании мостов взаимодействия между де-факто властями страны и международным сообществом.

«Оказание помощи по линии ООН жителям Афганистана может быть сокращено в разы из-за недостатка финансирования» Фото: © «Татар-информ»

Большинство доноров приостановили свою помощь в области развития, и Афганистан испытал экономический шок и гуманитарный кризис. Поэтому у нас сейчас много работы, но это уже другая работа, чем раньше, которая должна учитывать все изменения в стране, которые случились в последнее время.

– Оказание помощи по линии ООН жителям Афганистана может быть сокращено в разы из-за недостатка финансирования, что зимой наверняка приведет к голоду среди местного населения. В этой ситуации насколько важна и перспективна поставка гуманитарных грузов и зерна из России?

– Прежде всего, надо сказать, что у Афганистана нет иммунитета от глобальных кризисов, а весь мир, как известно, сейчас испытывает кризис с цепочками товарных поставок, ростом стоимости жизни и климатом. Поэтому сохранение старых и появление новых каналов поставок товаров и продовольствия из любых новых источников, в том числе и из России, является критически важным в нынешних условиях. Важной частью мандата МООНСА является поддержка экономической и социальной стабильности в Афганистане, поэтому наша работа по наращиванию регионального сотрудничества, которое включает и гуманитарную помощь, является крайне важной.

– 29 сентября в Казани запланирована очередная встреча «московского формата», и пройдет она в Казани. С вашей точки зрения, почему для новой встречи площадку перенесли из Москвы в Татарстан?

– Этот вопрос должен быть переадресован к хозяевам мероприятия, а мы как МООНСА можем только выразить наше понимание этого решения российской стороны. Как мы понимаем, принимающая сторона хочет показать участникам предстоящей встречи московского формата, в том числе и афганской делегации, всю широту и разнообразие России. Татарстан знают в мире как мусульманский центр России. И для гостей, большинство которых будет составлять представители мусульманских стран, будет интересно посмотреть своими глазами, как мусульмане живут в Российской Федерации.

29 сентября в Казани запланирована очередная встреча московского формата, и пройдет она в Казани Фото: mid.ru

«Казанский благотворительный фонд поставляет большие партии гуманитарной помощи простым афганцам»

– В Кабуле уже 5 лет работает представительство казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, в этом году на базе Фонда открылся Российский деловой центр. Как в целом оцениваете работу фонда в Афганистане и насколько было важно открыть первый Российский деловой центр?

– ООН считает сотрудничество общественных и гражданских организаций с Афганистаном очень важным. Я уже упоминал о том, что поддержание социально-экономической стабильности является важной частью нашей работы, поэтому мы стараемся стимулировать любое взаимодействие, которое будет наводить мосты между Афганистаном и регионом. Любые действия, которые будут способствовать экономическому восстановлению Афганистана, созданию новых рабочих мест, должны быть поощрены.

«Любые действия, которые будут способствовать экономическому восстановлению Афганистана, созданию новых рабочих мест, должны быть поощрены» Фото: © «Татар-информ»

Я, к сожалению, не принимал участия в церемонии открытия Российского бизнес-центра в Кабуле, но полностью поддерживаю этот важный шаг, который, без сомнений, будет способствовать развитию экономических и политических связей между двумя странами и продвижению мира и стабильности во всем регионе. Я внимательно слежу за работой казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России и могу сказать, что он не только активно пытается наладить тесное сотрудничество различных российских компаний и бизнес-структур с Афганистаном, но и поставляет большие партии гуманитарной помощи простым афганцам, что в нынешних условиях является просто бесценным для этой страны.

– По вашему мнению, в каких направлениях Россия могла бы усилить работу с Афганистаном по линии ООН?

Сейчас в мире сложилось понимание, что никто не хочет видеть продолжения войны в Афганистане, и изоляция нынешних афганских властей тоже не является выходом из ситуации, и все считают лучшим вариантом продолжение контактов и взаимодействия с этими властями. Россия в том числе заинтересована в поддержании стабильности в Афганистане.

Наведение мостов, продолжение контактов, поиск решений по продовольствию, устойчивости афганского общества к кризисам, развитию торговли, продолжению борьбы с наркотиками и выстраиванию мер доверия остается важным для афганского народа. Вопросы безопасности, которые являются наиболее важными для Российской Федерации на афганском направлении, не входят в мандат МООНСА, но всей своей работой Миссия старается содействовать созданию конструктивной обстановки для сотрудничества всех стран с нынешними афганскими властями в этой области.

Справка:

Кабаев Дмитрий Александрович

Родился в 1965 году. В 1987 году окончил Военный институт Министерства обороны СССР. Владеет урду, английским и дари языками.

На дипломатической службе с 2006 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД России и за рубежом:

в 2008-2013 гг. – первый секретарь, советник Посольства России в Таджикистане;

в 2013-2014 гг. – советник, начальник отдела в Третьем департаменте стран СНГ;

в 2015-2018 гг. – Генеральный консул Российской Федерации в Мазари-Шарифе, Исламская Республика Афганистан.

В настоящее время – руководитель секции регионального сотрудничества Миссии ООН по содействию Афганистану.

В 2018-2020 гг. – заместитель директора Второго департамента Азии МИД России.

С июня 2020 по настоящее время – старший политический офицер – руководитель секции регионального сотрудничества МООНСА.