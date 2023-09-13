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Заседание Московского формата консультаций по Афганистану пройдет 29 сентября в Казани
В конце сентября в столице республики пройдет очередное заседание Московского формата консультаций по Афганистану, в котором примут участие ключевые региональные игроки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя российского МИД Марию Захарову.
«Я хотела бы подтвердить его проведение – состоится 29 сентября в Казани», – сказала дипломат.
Она уточнила, что это будет пятое заседание, участники встречи планируют обсудить текущую обстановку в Афганистане, вопросы межафганского примирения, обеспечения региональной безопасности и постконфликтного восстановления страны. Мероприятие завершится принятием совместного заявления.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил оргкомитет к заседанию Московского формата консультаций по Афганистану, о чем сообщал «Татар-информ».
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