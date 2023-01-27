«Сходы граждан – это „сердце“ прямого диалога с населением, а соцсети – его „пульс“»

В Татарстане проходят сходы граждан, на которых жители вместе с властью обсуждают самые острые вопросы, подводят итоги ушедшего года и делятся планами на 2023 год. Главы муниципалитетов рассказали корреспонденту «Татар-информ», какие запросы чаще звучат на сходах и как они решаются.

Рамиль Муллин убежден, что самообложение — это шаг к развитию территорий Фото: e-nkama.ru

«Что мешает создать условия в сельской местности?»

Сходы граждан по месту жительства и собраний в трудовых коллективах позволяют людям задать наболевшие вопросы, высказать пожелания и претензии. На встречах обсуждают проблемы уличного освещения, состояния дорог, безопасности, развития общественных пространств. На таких собраниях утверждаются проекты по самообложению граждан.

Обычно средства самообложения направляются на ремонт и содержание дорог внутри населенных пунктов, благоустройство и содержание кладбищ, территорий поселений, решение вопросов водоснабжения, благоустройство родников и на многое другое — в каждом из населенных пунктов звучит свой вопрос в сфере благоустройства.

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин убежден, что самообложение — это шаг к развитию территорий.

«Не секрет, что многие сельчане стремятся уехать в город не только в поисках новой работы, но и из-за развитой инфраструктуры, где созданы условия для занятий спортом, отдыха. И при проведении сходов эти вопросы поднимаются нашими жителями регулярно. Что мешает создать такие же условия в сельской местности? Ведь они тоже хотят отдыхать и растить детей в удобстве и комфорте. Мечтают, чтобы наши села жили и процветали. Каждый выполненный объект имеет огромное значение для каждого жителя села. Ведь именно из мелочей состоит наша жизнь», — отметил Муллин.

Сходы граждан по месту жительства и собраний в трудовых коллективах позволяют людям задать наболевшие вопросы, высказать пожелания и претензии Фото: e-nkama.ru

В Нижекамском районе в прошлом году жителями по программе самообложения было собрано 6 млн рублей, с учетом субсидии получилось 25 млн рублей. На эти средства в 2022 году привели в порядок дороги и памятники, произвели ремонт водопроводных сетей, обновили освещение в сельских поселениях, установили пожарные гидранты и детские площадки.

Недавно на сходе граждан сельчане Верхней Уратьмы попросили открыть физиокабинет. Однако здесь открылся фельдшерско-акушерский пункт, а по стандартам физиокабинет в ФАПе не предусмотрен. «Там прививочный и процедурный кабинеты, кабинет приема населения, смотровая, помещения для хранения лекарственных средств и дезинфицирующих растворов», — уточнил начальник Управления здравоохранения Сергей Мерясев.

Еще один «необычный» запрос, который выделил Рамиль Муллин, прозвучал от жителей Шингальчей. Они попросили построить мост в сторону Кашаево. «Надеемся, что мы сможем войти в одну из программ, чтобы выполнить эту просьбу в ближайшем будущем», — поделился градоначальник.

В каждом из населенных пунктов звучит свой вопрос в сфере благоустройства Фото: e-nkama.ru

По словам главы Нижнекамского района на сходах он часто слышит животрепещущие вопросы, которые больше всего волнует жителей. Это строительство дорог, развитие сетей водоснабжения.

«Многое в районе изменилось к лучшему благодаря его жителям»

Глава Пестречинского района Ильхам Кашапов в разговоре с корреспондентом «Татар-информ» отметил, что в этом году сходы граждан проходят гораздо спокойнее, поскольку видны позитивные изменения в районе — опять же благодаря жителям.

«Мы делаем вывод, что большинство обращений и запросов граждан выполняются. Даже в Богородском сельском поселении, где жители всегда были очень активны, прозвучало только четыре вопроса. Это связано с тем, что большинство проблем удается решить на этапе подготовки к сходам, предварительно проводя мониторинг проблем», — пояснил он.

Ильхам Кашапов отметил, что в этом году сходы граждан проходят гораздо спокойнее, поскольку видны позитивные изменения в районе Фото: пресс-служба Пестречинского района

На сходах граждан в разных поселениях пестречинцы озвучили, что их больше всего волнует проблема с вывозом мусора, поскольку контейнерные площадки «утопают в мусоре».

Кашапов объяснил, что в конце прошлого года УК «ПЖКХ» второй раз поменяла подрядчика, поскольку предыдущий не справился с объемами мусора по Пестречинскому района. «Сейчас другая организация начинает работать, налаживаются маршруты, графики. Это требует времени, нужно набраться терпения», — попросил жителей глава района.

На сходах граждан Ильхам Кашапов каждый раз напоминает жителям и о героях спецоперации, выходцах из Пестречинского района. Так, майору Ивану Додосову было присвоено звание Героя России. Пестречинская школа №1, где он учился, теперь носит его имя. В трех общеобразовательных школах района (школы №1, 2 в Пестрецах, Пановская школа) установлены мемориальные доски в память погибших земляков Динара Хаметова, Сергея Харламова, Сергея Кравчины и Вячеслава Казакова. «Память о них всегда будет в наших сердцах», — произнес руководитель муниципального образования.

«Подводя итоги деятельности за 2022 год, хотелось бы отметить следующее: район жил и развивался, и многое из того, что в нем изменилось к лучшему, сделано при активной поддержке общественности и населения. Мы и впредь будем решать задачи по дальнейшему социально-экономическому развитию района, укреплению основ местного самоуправления и повышению авторитета района в масштабах республики», — отметил глава района.

«Каждое поселение со своей изюминкой»

В Лаишевском районе сходы граждан пройдут во всех 14 поселениях, все их жители интересны и талантливы каждый по-своему, убежден глава муниципального образования Ильдус Зарипов.

Ильдус Зарипов: «Мы получаем оценку жителей. Справляется ли глава сельского поселения, может ли он слышать и понимать людей, найти общий язык» Фото: пресс-служба Лаишевского района

«На наших сходах всегда проводятся ярмарки местных умельцев, у нас каждое поселение со своей изюминкой. Сохраняются традиции — это важно сегодня. В каждом поселении есть свои таланты, поэтому каждый сход сопровождается концертной программой», — поделился с корреспондентом «Татар-информ» глава района.

Несмотря на то, что в республике действуют электроные площадки для связи населения с органами власти наподобие ГИС «Народный контроль», они не способны заменить личное общение, убежден Зарипов. А определить внутренний климат поселения, в первую очередь, помогают сходы граждан.

«Чем живут, чем дышат наши люди, какие проблемы их волнуют. Мне всегда приятно наблюдать, что на такие собрания приходят и молодежь, супруги с детьми, пенсионеры. Это своего рода объединяющее мероприятие, — поделился Зарипов. — Обсуждение острых проблем и вопросов — безусловно, это первоочередная задача. Но, в свою очередь, мы получаем оценку жителей. Справляется ли глава сельского поселения, может ли он слышать и понимать людей, найти общий язык».

«Всегда приятно наблюдать, что на такие собрания приходят и молодежь, супруги с детьми, пенсионеры» Фото: пресс-служба Лаишевского района

Накануне глава района встретился с жителями Большекабанского сельского поселения. В прошлом году на улице Аграрная укрепили насыпную дамбу. В рамках программы самообложения граждан заасфальтировали дороги. Помимо этого, был проведен ямочный ремонт асфальтовых дорог.

В течение года велась большая работа по благоустройству населенных пунктов поселения. На протяжении всего года регулярно проводились субботники и средники. Было построено пять площадок для сбора ТКО, заменено 40 фонарей уличного освещения.

В 2023 году в селе Большие Кабаны планируется строительство дорог и детской площадки, установка фонарей освещения, благоустройство площадок сбора ТКО. Село Малые Кабаны ждет щебенение улицы Петра Наумова, реконструкция сетей водоснабжения, строительство дорог, детской площадки, установка фонарей освещения, благоустройство площадок сбора ТКО.

«У сходов есть уникальная особенность — они объединяют людей одной территории в одном месте»

Сельчане Буинского района на сходах граждан попросили организовать медицинскую помощь в селе Исаково и взять на работу сельского фельдшера. С такой просьбой они обратились к главе района Ранису Камартдинову.

Ранис Камартдинов отметил, что среди часто обсуждаемых вопросов — строительство дорог, водоснабжение и обращение с отходами Фото: пресс-служба Буинского района

«Вопрос сложный, дефицит кадров в этой сфере, к сожалению, есть. Будем прорабатывать», — пообещал глава района.

Жители Кошки-Теняковского поселения обратили внимание на качество воды, порой она становится «глиняной».

«Будем разбираться в причинах», — взял вопрос на контроль руководитель муниципального образования.

В наступившем году в этом же поселении предстоит отремонтировать мост, обновить сельский клуб, оказать содействие в поиске специалистов для бурения колодца. Не всегда гладко идет сбор средств самообложения, а без их уплаты строительство дорог и решение других вопросов невозможно, считает Камартдинов.

В беседе с «Татар-информом» глава района отметил, что есть вполне понятный и часто обсуждаемый круг вопросов, среди которых основные — строительство дорог, водоснабжение, обращение с отходами. В целом, он в этом году остался прежним. Отличительная особенность данного муниципального образования — от жителей часто звучит вопрос закупочных цен на молоко.

«Для нашего района, где многие занимаются молочным животноводством, он актуален из года в год. Нам удалось добиться высокой закупочной цены. Но при этом бывают ситуации, когда сами сельчане снижают качество молока, отсюда произрастает нежелание некоторых закупщиков работать, а чем меньше конкуренция в этой сфере, тем ниже опускается цена. И мы подробно говорим об этом с буинцами», — рассказал Камартдинов.

В Буинском районе жители часто поднимают вопрос закупочных цен на молоко Фото: пресс-служба Буинского района

Глава муниципалитета убежден, что сход граждан — это площадка прямого диалога с населением. Сейчас много инструментов: социальные сети, «Народный контроль», личные приемы граждан. Однако у сходов есть уникальная особенность — они объединяют людей одной территории в одном месте, и главам удается узнать потребности сразу большинства населения.

«Мы понимаем, что старшее поколение, особенно в сельской местности меньше уделяет внимания социальным сетям и онлайн-общению. Они доверяют именно живому формату обсуждения вопросов. Человек в социальных сетях может написать комментарий с критикой, но насколько требование объективно, насколько оно соответствует запросу жителей, можно прочувствовать только на сходах граждан. Я бы назвал сходы граждан „сердцем“ прямого диалога с населением, а социальные сети — его „пульсом“», — отметил Камартдинов.

Сход граждан — это площадка прямого диалога с населением Фото: пресс-служба Буинского района

Спецоперация на Украине не внесла коррективы на запросы и настроения буинцев, поскольку все заявки от семей мобилизованных оперативно отрабатываются и на сходах уже не звучат.

«Из более чем 60 поступивших запросов от семей мобилизованных 45 решены. Так, мы решили основные вопросы — добились выплат, с этим столкнулись более 20 военнослужащих. Еще 12 семей обратились за помощью в заготовке дров, все они решены. В шести домах провели ремонт, по нескольким домам помогаем с оформлением документов на недвижимость. Персонально оказывали помощь семьям в приобретении продуктов питания, детской одежды. Поэтому на самих сходах граждан эти вопросы уже не звучат, потому что были решены ранее», — подчеркнул Камартдинов.

«С жителями нужно разговаривать на понятном языке без лишнего информационного шума»

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов солидарен с мнением коллеги из Буинска. Он убежден, что проведение спецоперации на запросы жителей никак не повлияло. В селах района есть бабушки, которые вяжут носки и маскировочные сети для отправки в зону СВО.

«В целом, много людей пожилого возраста почувствовали себя нужными в вопросах помощи СВО, но они не любят рассказывать о своих добрых делах», — поделился Нагуманов с корреспондентом «Татар-информ».

Он отметил, что как раньше, так и сейчас для района актуальны самые обычные вопросы: бытовое обслуживание, замена инженерных коммуникаций, ремонт жилого фонда и дворовых территорий. А ежегодный сход граждан позволяет информировать жителей о проделанной работе власти. Особенно это актуально в сельской местности, где большинство проживают, не выезжая за пределы населенного пункта.

Тимур Нагуманов отметил, что как раньше, так и сейчас для района актуальны самые обычные бытовые вопросы Фото: пресс-служба Альметьевского района

«До жителей доводится информация о развитии образования, медицинского обслуживания, строительства дорог, уличного освещения, водопроводов. Доводить информацию нужно доступным и понятным языком без лишнего информационного шума и воды. Жителям любого возраста действительно интересно и важно услышать, в каком направлении будет развиваться их село или деревня», — подчеркнул Нагуманов.

Самой главной задачей власти жители села Русский Акташ Альметьевского района назвали продолжение благоустройства сельского поселения, асфальтирование улиц, бурение скважин для питьевой воды.

В прошлом году по президентской программе «Наш двор» реконструированы шесть территорий, рассказал глава Русско-Акташского сельского поселения Сергей Белоногов. На средства из республиканского бюджета защебенены 7 улиц, сообщил он. А на средства самообложения граждан капитально отремонтирован участок дорожного покрытия, закуплен щебень, материалы для водовода, профнастил.

За счет спонсорской помощи специалисты реконструировали часовню на кладбище, закупили необходимые принадлежности, а также благоустроили прилегающую территорию с высадкой деревьев. Для удобства съезда двух детей-инвалидов построили крыльцо и пандус.

Тимур Нагуманов в разговоре с сельчанами отметил, что в 2022 году в муниципальном образовании и в целом в Татарстане удалось сохранить экономическую стабильность, однако в социальном, психологическом плане было непросто.

«В ходе специальной военной операции проводили ребят на срочную службу. Мы всячески стараемся помочь им, обеспечили всем необходимым, постоянно поддерживаем связь с их семьями. Из Русского Акташа на срочную службу вызваны 24 парня. Желаем, чтобы они вернулись к своим близким и родным с победой», — отметил глава района.