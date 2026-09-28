news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Политика 28 сентября 2026 14:57

«Провокация и цинизм»: пресс-служба Раиса РТ о санкциях ЕС против Минниханова

Читайте нас в

Введение санкций в отношении Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине расценивается как провокация и циничное использование детей в политических целях.

«Да, в нынешней ситуации может быть много причин по которым могли бы быть введены санкции. Тем более учитывая вклад, который Республика Татарстан вносит в укрепление обороноспособности нашей страны и защиту ее рубежей. Однако именно формулировка "принудительная депортация детей" является бесстыдной попыткой запада опорочить духовно-нравственные ценности России, направленные на защиту и заботу о детях», – говорится в сообщении.

читайте также
Рустам Минниханов попал в санкционный список ЕС
Рустам Минниханов попал в санкционный список ЕС
#санкции ес против россии #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Раис Татарстана объявил 2027 год Годом Минтимера Шаймиева

Раис Татарстана объявил 2027 год Годом Минтимера Шаймиева

28 сентября 2026

Минниханов поручил начать капремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Бегишево

28 сентября 2026
Новости партнеров