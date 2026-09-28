«Провокация и цинизм»: пресс-служба Раиса РТ о санкциях ЕС против Минниханова

Введение санкций в отношении Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине расценивается как провокация и циничное использование детей в политических целях.

«Да, в нынешней ситуации может быть много причин по которым могли бы быть введены санкции. Тем более учитывая вклад, который Республика Татарстан вносит в укрепление обороноспособности нашей страны и защиту ее рубежей. Однако именно формулировка "принудительная депортация детей" является бесстыдной попыткой запада опорочить духовно-нравственные ценности России, направленные на защиту и заботу о детях», – говорится в сообщении.