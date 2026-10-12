Евросоюз ввел санкции против 24 татарстанских компаний

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Европейский Союз в рамках очередного, 22-го пакета санкций против России ввел ограничительные меры против 24 компаний и 22 топ-менеджеров предприятий, связанных с Татарстаном. Решение о введении рестрикций опубликовано в Официальном журнале ЕС.

В частности, санкции введены против АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» и его бывшего генерального директора Дамира Каримуллина, АО «Казанское приборостроительное конструкторское бюро» и его гендиректора Илдуса Курбиева, АО «НПО радиоэлектроника имени В. И. Шимко» и его гендиректора Андрея Белова, АО «НПО „Государственный институт прикладной оптики“» и его гендиректора Сергея Косовского, АО «Казанский электротехнический завод» и исполняющего обязанности его руководителя Дмитрия Владимирова.

Кроме того, под рестрикции попали АО «Казанский завод „Старт“» и его гендиректор Владимир Поляков, АО «Завод „Элекон“» и его гендиректор Павел Коротченко, ОАО «Казанский завод „Электроприбор“» и его гендиректор Павел Шацких, ООО «Элит» и его гендиректор Алексей Картцев, АО «Теплоконтроль» и его гендиректор Ильшат Шамсеев, ООО «Источники питания» и его гендиректор Марат Файзрахманов, АО «Радиоприбор».

В санкционный список также включены ООО «Казанский агрегатный завод» вместе с гендиректором Иваном Соловцовым, АО «Центральное конструкторское бюро „Фотон“» вместе с гендиректором Андреем Конковым, ФКП «НПО „Казанский завод точного машиностроения“» вместе с гендиректором Артуром Хисамеевым, АО «Стелла-К» с гендиректором Антоном Прониным, ФКП «Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов» с гендиректором Андреем Керовым.

Помимо казанских организаций, санкции затронули и предприятия из других муниципалитетов Татарстана. Речь идет о зеленодольском АО «Производственное объединение завод имени Серго» – POZIS и его гендиректоре Радике Хасанове, набережночелнинских ОАО «Риат» с гендиректором Владимиром Пономаревым, АО «Торгово-финансовая компания КАМАЗ» с гендиректором Андреем Кожевниковым и ООО «ЦФ Кама» с гендиректором Ярославом Кармановым, ООО «Чистопольский часовой завод „Восток“» из Чистополя с гендиректором Сергеем Лоскутовым, АО «Альметьевский завод „Радиоприбор“» из Альметьевска и АО «Электросоединитель» из поселка Уруссу Ютазинского района РТ с гендиректором Рашитом Набиуллиным.

Всего в 22-й пакет антироссийских санкций Европейского Союза вошли 743 физических и 826 юридических лиц. Ранее агентство Reuters назвало новый перечень санкционных лиц самым масштабным с начала широкомасштабных боевых действий на Украине.

В начале сентября Президент РФ Владимир Путин заявил, что против России введено 30 тыс. санкций – почти вдвое больше, чем против всех остальных стран мира вместе взятых.