Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов посетил промпарк в Набережных Челнах

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов побывал сегодня с рабочей поездкой в Набережных Челнах, где посетил два челнинских производства, расположенных в Камском индустриальном парке «Мастер». Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Гость ознакомился с работой двух производств — «Полихим Системс» (производство клеев и монтажных пен) и «ИК РУС» (производство ступиц для КАМАЗа). Гендиректор КИП «Мастер» Фарид Закиров представил основные показатели промпарка. Сейчас на занятых арендаторами помещениях работает 290 предприятий, трудоустроено 12 580 человек. Ориентировочно суммарный оборот всех арендаторов за 2023 год составит 180 млрд рублей, общий объем налоговых платежей в бюджеты всех уровней составил около 19 млрд руб.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Закиров рассказал о реализации нового проекта по созданию промышленного технопарка «Олимп» — он предполагает завершение строительства административно-бытового корпуса (13 048 «квадратов») и возведение корпуса с размещением комплекса лабораторий (1633,80 «квадратов»). Новый технопарк нацелен на производство инновационных электронных систем управления для транспортных средств с водородными топливными элементами и на электрической тяге.

На территории КИП «Мастер» свои производства разместили 10 резидентов ТОР «Набережные Челны», одно из них — «Полихим Системс». Руководство компании рассказало, что ими используется собственная система внедрения продуктов. «У нас есть уникальные решения для горной промышленности, например, с нашей продукцией можно избежать обвала шахт при использования специальной смолы», — рассказали Шувалову.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Также ему показали процесс создания материалов. Кроме того, делегация ознакомились с производством комплектов дисков сцеплений челнинской компании «ИК РУС».