Супруги из Нижнекамска связали 2 тыс. носков для бойцов СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Нижнекамская семья пенсионеров с самого начала СВО передает свои шерстяные изделия на фронт. Семейный подряд даже организовал у себя дома настоящую вязальную мастерскую.

За несколько часов Галина Мишагина вяжет пару носок. Она — профессиональная вязальщица, но долгие годы ее домашний станок пылился. С начала СВО ее аппарат включается ежедневно.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«А мысли одни, лишь бы у наших солдат ноги сухие были. Холодно же в окопах... что уж говорить», — рассказала Мишагина.

Рядом за швейной машиной муж Галины, Георгий, прошивает носки. Так супруги работают уже третий год, отдавая благому делу все свободное время. О своем решении супруги ни разу не пожалели.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Мы ни разу об этом не пожалели. Нашим солдатам там не легко. Надо, чтобы ноги были в тепле. Чтобы нам жилось спокойно, без проблем», — считает Георгий Мишагин.

В каждую пару носок они вкладывают записки, написанные вручную. В них те самые главные слова, которые в молитвах произносят все, кто ждет своих солдат домой.

«Сынок, возвращайся живым, пожалуйста», — пишут супруги.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Мишагины отправили на фронт уже две тысячи пар своих шерстяных изделий. В пункт приема гуманитарной помощи они приходят каждую неделю в любую погоду. Вот и сегодняшний гололед их не остановил. Разве непогода –причина, когда на передовой нужна их помощь, тем, кто стоит на защите нашей Родины.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой