Судья Вилков о Слуцком: «Надо вызывать полицию и давать 15 суток за то, что орет матом»

Экс-арбитр ФИФА Михаил Вилков прокомментировал поведение главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого после матча с «Ростовом».

По словам Вилкова, поведение наставника казанцев в прямом эфире центрального спортивного канала – беспредел.

«То, что на игру назначили Виталика [Мешкова] — это неправильно. Думаю, он испытывал дискомфорт, учитывая напряженные отношения со Слуцким. Виталий в прошлом сезоне не пожал ему руку и этим показал, что не позволит высказываться о судьях в такой манере, как Леонид. Мешков поступил, как мужчина. А то, что Слуцкий орал матом в эфире после игры — это беспредел. Надо было вызывать полицию и давать 15 суток за то, что на центральном спортивном канале человек матом орет на судей», – цитирует Вилкова «РБ-Спорт».

Напомним, после домашнего матча с «Ростовом» главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий эмоционально отреагировал на работу арбитра встречи Мешкова, после чего казанский клуб обратился в РФС с просьбой разъяснить ошибки судьи, но никакой реакции от РФС не получил.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал по итогам матча с «Ростовом».

Стоит отметить, что у Михаила Вилкова также случился конфликт с Леонидом Слуцким после игры с «Краснодаром» в прошлом сезоне. По результатам той встречи Вилков был пожизненно отстранен от работы в РПЛ.