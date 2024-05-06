Суд в Казани удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с Ильназа Галявиева 1,4 млн рублей

Советский суд Казани удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с Ильназа Галявиева 1 млн 409 тыс. рублей. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе суда.

«Указанная сумма должна быть перечислена в пользу Исполнительного комитета Казани», – добавили в пресс-службе.

Иск прокуратуры о взыскании с Ильназа Галявиева в пользу муниципального образования Казани ущерба, причиненного гимназии №175, был подан еще в конце сентября. Третьими лицами по делу выступают казанская гимназия №175, исполком Казани и «Татинвестгражданпроект».

Напомним, трагедия произошла 11 мая 2021 года. Ильназ Галявиев, проникнув в здание казанской гимназии №175, открыл там огонь.

Разбирательства по делу длились около полугода. За это время суд допросил сотни потерпевших – родителей погибших школьников и родных погибших учительниц. Кроме того, были допрошены те, кто едва не погиб во время нападения, а это – порядка 32 человек. В апреле 2023 года Верховный суд РТ приговорил Галявиева к пожизненному заключению. Он признан виновным в убийстве девяти человек. Всего потерпевшими числятся более 600 человек.

В настоящее время Ильназ Галявиев отбывает наказание в ИК №6, в народе – «Черный дельфин». Колония расположена в городе Соль-Илецке Оренбургской области. Свое неофициальное название колония получила благодаря установленному на ее территории фонтану в виде черного дельфина. Это самая большая колония особого режима в стране, в ней отбывают длительные и пожизненные сроки одни из самых опасных преступников России.