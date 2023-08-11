С террористами и каннибалами: как Галявиев проведет остаток жизни в «Черном дельфине»

Народное название колония «Черный дельфин» получила из-за скульптуры, сделанной одним из заключенных

Фото: авторство: wikimedia.org, Людмила Иванова. Собственная работа, CC0

Почему дельфин черный?

Народное название колония «Черный дельфин» получила из-за скульптуры, сделанной одним из заключенных. Ее изготовил убийца Владимир Криштопа. Вместе с сокамерниками он изваял дельфина из папье-маше. Черным он получился, потому что другой краски у заключенных попросту не было. Тюремная администрация творчество оценила, и позже во дворе колонии появился фонтан с такой же скульптурой.

«Черный дельфин» – самая большая колония особого режима в стране, в ней отбывают длительные и пожизненные сроки одни из самых опасных преступников России.

Создатели преступных группировок, террористы, маньяки-убийцы и даже каннибалы – постояльцы этой колонии. «Черный дельфин» находится в Оренбургской области. Тюрьму создали в екатерининские времена — после подавления бунта под предводительством Емельяна Пугачева в 1773 году. Тогда властям понадобилось место, куда можно было бы сослать бунтовщиков.

Восстание Пугачева началось на территории нынешней Оренбургской области, там же решили основать и тюрьму. Сейчас на этом месте находится город Соль-Илецк, но в XVII веке это была крепость под названием Илецкая Защита.

В 1942 году учреждение стало Соль-Илецкой тюрьмой управления НКВД №2 для содержания подследственных. В 1953 году тюрьма перешла в ведомство МВД, а в 1965-м в ней стали содержать заключенных, больных туберкулезом.

Колонией особого режима для осужденных на длительные сроки вплоть до пожизненных «Черный дельфин» стал в 2000 году. Перед приемом особо опасных гостей в ИК №6 провели ремонт, установили современную систему слежения и дополнительные решетки, чтобы обезопасить сотрудников.

Как Галявиев проведет остаток жизни

Условия в колонии соответствуют тяжести преступлений ее обитателей. В камерах содержатся по два-четыре человека, есть и камеры-одиночки. В колонии поддерживается строгая изоляция, заключенным нельзя разговаривать друг с другом даже в камерах. Чтобы не возникало конфликтов, сокамерников подбирают психологи.

Вся жизнь осужденных «Черного дельфина» проходит по строгому распорядку дня. Подъем в 6 часов утра, арестанты заправляют нары и умываются.

В камерах есть небольшие удобства: умывальник, кровати, зеркало, унитаз, стол, табуретки и тумбочки. Разрешается носить обувь, но только без шнурков. В 6.30 начинается завтрак. Пока заключенные принимают пищу, им разрешено слушать радио. После завтрака в колонии включают розетки: осужденные могут воспользоваться бритвами или вскипятить воду. Ровно в 8 утра электричество отключают и начинается поверка.

Ильназ Галявиев проведет остаток жизни в ИК №6, в народе – «Черный дельфин» Фото: © «Татар-информ»

Когда открывается дверь в камеру, арестант обязан встать лицом к стене, сложить руки за спиной, назвать свое имя и все статьи, по которым отбывает срок. Затем следует команда повернуться и подойти к решетке, отделяющей вход от основного помещения камеры. После каждого требования надсмотрщиков Галявиев должен будет отвечать: «Есть, гражданин начальник».

Затем заключенные поворачиваются спиной к решетке и просовывают руки в небольшое окошко. После того как на их запястьях будут плотно защелкнуты наручники, начинается осмотр камер. Затем осужденного выводят в коридор. Там помимо тюремщиков его встречает кинолог с собакой: животных для этой службы много лет готовят в питомнике при «Черном дельфине».

В качестве дополнительных мер предосторожности Галявиева, как и других осужденных, будут водить по территории ИК №6 в согнутом положении, в так называемой позе дельфинчика, и закованным в наручники. При передвижении ему будут завязывать глаза, прикрепят двух конвойных, а заодно кинолога с собакой.

Галявиева, как и других осужденных, будут водить по территории ИК №6 в согнутом положении, в так называемой позе дельфинчика, и закованным в наручники Фото: скриншот видео

В 9 утра начинается медицинский обход, за здоровьем осужденных ежедневно следит тюремный врач. Если осужденный чувствует себя хорошо, к 10 часам ему разрешают выйти на прогулку в небольшую камеру длиной всего несколько метров. Пока осужденные гуляют, тюремщики тщательно обыскивают их камеры. Через 1,5 часа нагулявшихся преступников возвращают в камеры на обед.

Ильназа ждут скромные обеды, кормят в колонии супом и хлебом. Еду приносят в камеры в жестяных мисках, которые сотрудники кухни просовывают через маленькое окошко на специальных лопатах с длинным черенком.

После обеда все заключенные принимаются за уборку камер. Потом слушают радио до 17.00, а в 18.00 ужинают. Потом идет очередная поверка, а в 20.30 розетки в камерах ненадолго включают снова. Спать осужденные ложатся ровно в 22.00.

С момента пробуждения и до самого отбоя сидеть или лежать на нарах запрещено Фото: © «Татар-информ»

С момента пробуждения и до отбоя сидеть, лежать и спать запрещено

С момента пробуждения и до самого отбоя сидеть или лежать на нарах запрещено. После отбоя можно, но только при круглосуточно горящем свете и лежа головой к двери. Накрываться одеялом с головой нельзя – это расценивается как нарушение дисциплины и влечет за собой наказание.

За всеми действиями осужденных следят 24 часа в сутки при помощи камер. После того как заключенный проведет в колонии 10 лет, ему разрешают смотреть телевизор, но при условии, что его приобретут родственники. Впрочем, зачастую семьи отказываются от близких после того, как узнают, что они натворили.

Смотреть телевизор можно около 4 часов в день при условии, что заключенные смотрят только центральные каналы и только передачи, не содержащие сцен насилия. Рекламные ролики блокируют с помощью специальных программ. Также в колонии не запрещено читать.

Из казанских бандитов вслед за ними пожизненные сроки получил главарь группировки «Жилка» Олег Марухин Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Соседи по колонии из Татарстана

Галявиев далеко не первый, кто отправился в «Черный дельфин» на пожизненный срок из Татарстана. Первыми в ИК №6 до конца своих дней в 2002 году угодили лидеры казанской ОПГ «Хади Такташ» Радик Галиакберов и Ринат Фахрутдинов.

Из казанских бандитов вслед за ними пожизненные сроки получил главарь группировки «Жилка» Олег Марухин, которого недавно судили за новый эпизод о заказном убийстве.

Также на пожизненный срок в «Черный дельфин» отправили лидера ОПГ «Низы» Тагира Фахриева, авторитетов ОПГ «Квартала» Фарида Галиуллина, Сергея Калинина и Владимира Малкова, из набережночелнинских – лидера ОПГ «29 комплекс» Юрия Еременко и основателей банды «Тагирьяновские» Эдуарда Тагирьянова, Сергея Бабкова, Олега Дацко и Данила Данилевича.



Пожизненное лишение свободы в Татарстане назначалось и террористам. Остаток жизни в ИК №6 проведут главари подпольного вооруженного формирования «Исламский джамаат»* Данил Габдулхаков и Хафиз Раззаков, которые убивали людей по идейным соображениям.

* Запрещенное в РФ экстремистское сообщество

Фото на анонсе: © «Татар-информ»