Прокуратура Татарстана требует взыскать с Галявиева 1,4 млн рублей ущерба школе

Прокуратура Татарстана просит суд взыскать с Ильназа Галявиева в пользу муниципального образования Казани ущерб, причиненный гимназии №175, в размере 1,4 млн рублей. Эту информацию «Татар-информ» получил в ответ на запрос в Прокуратуру РТ.

По данным картотеки суда, иск был подан еще в конце сентября. Третьими лицами по делу выступают казанская гимназия №175, исполком Казани и «Татинвестгражданпроект».

Напомним, трагедия произошла 11 мая 2021 года. Ильназ Галявиев, проникнув в здание казанской гимназии №175, открыл там огонь.

Разбирательства по делу длились около полугода. За это время суд допросил сотни потерпевших – родителей погибших школьников и родных погибших учительниц. Кроме того, были допрошены те, кто едва не погиб во время нападения, а это – порядка 32 человек. В апреле 2023 года Верховный суд РТ приговорил Галявиева к пожизненному заключению. Он признан виновным в убийстве девяти человек. Всего потерпевшими числятся более 600 человек.

В настоящее время Ильназ Галявиев отбывает наказание в ИК №6, в народе – «Черный дельфин». Колония расположена в городе Соль-Илецке Оренбургской области. Свое неофициальное название колония получила благодаря установленному на ее территории фонтану в виде черного дельфина. Это самая большая колония особого режима в стране, в ней отбывают длительные и пожизненные сроки одни из самых опасных преступников России.