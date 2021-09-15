Суд смягчил приговор экс-председателю ТСЖ «Азино-1» – он выйдет на волю уже через месяц

Верховный суд Татарстана смягчил наказание экс-председателю ТСЖ «Азино-1» Вячеславу Шелуханову, ранее признанному виновным в аферах с отчуждением муниципальных помещений в казанских многоэтажках путем обмана судей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе суда.

«Приговор Советского суда был изменен с учетом смягчающих обстоятельств. Например, была предоставлена квитанция о компенсации ущерба, также был учтен ряд других обстоятельств. Окончательно назначено наказание в виде одного года лишения свободы», – рассказали в суде.

Напомним, что в конце мая этого года Советский суд Казани признал Шелуханова и его помощницу Лейсан Муртазину виновными в аферах с муниципальной недвижимостью. Общий ущерб по делу составил более 3 млн рублей.

Оба подсудимых тогда частично признали вину и просили суд назначить им самое мягкое наказание. Муртазиной, которую признали виновной в двух эпизодах, удалось отделаться условным сроком в 2 года и 3 месяца. Шелуханов, по решению суда, должен был отправиться в колонию общего режима на 2,5 года. Однако приговор был обжалован.

Накануне Верховный суд Татарстана значительно уменьшил назначенный Шелуханову срок наказания, при этом, с учетом задержания на 48 часов, домашнего ареста в 2019 году и содержания под стражей после приговора, отсидеть Шелуханову осталось всего месяц.

В то же время наказание Муртазиной, которая просила заменить условный срок судебным штрафом, в апелляции менять не стали.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани был задержан председатель ТСЖ «Азино-1» Вячеслав Шелуханов. Вместе с ним по делу об аферах с жильем проходила его помощница Лейсан Муртазина. Во время прений прокурор просил назначить им условные наказания. Судебное заседание по обжалованию приговора однажды уже переносилось, потому что Шелуханов находился на карантине в СИЗО.