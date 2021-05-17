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Ру Тат
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17 мая 2021  17:07
Гузель Хусаинова

Прокурор запросил условное наказание для экс-главы ТСЖ «Азино-1» за аферы с жильем

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В Советском суде Казани прошли прерия по делу экс-председателя ТСЖ «Азино-1» Вячеслава Шелуханова и его сотрудницы Лейсан Муртазиной. Их обвиняют в аферах с жильем, сумма ущерба составляет свыше 2,5 млн рублей. 

Допросив обвиняемых, гособвинитель запросил Шелуханову четыре года условно, Муртазиной – три года и четыре месяца условно. Кроме того, им придется выплатить штрафы: экс-председателю 70 тысяч рублей, а его помощнице  – 50 тысяч. 

«В этом году мой трудовой стаж достигнет 50 лет. Все это время я служил честно и порядочно. Награжден грамотами, в том числе от Президента РФ Владимира Путина. Все время, пока шло следствие, я признавал свою вину, показания не менял. Прошу выбрать для меня самое мягкое наказание»,  – заявил Шелуханов. 

Муртазина также попросила не наказывать ее строго. Сквозь слезы она обратилась к суду со словами, что она полностью признает свою вину и раскаивается. 

На следующем заседании обвиняемые выслушают свой приговор. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани арестован экс-председатель ТСЖ «Азино-1» Вячеслав Шелуханов.

Мошенничество афера
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