Прокурор запросил условное наказание для экс-главы ТСЖ «Азино-1» за аферы с жильем

В Советском суде Казани прошли прерия по делу экс-председателя ТСЖ «Азино-1» Вячеслава Шелуханова и его сотрудницы Лейсан Муртазиной. Их обвиняют в аферах с жильем, сумма ущерба составляет свыше 2,5 млн рублей.

Допросив обвиняемых, гособвинитель запросил Шелуханову четыре года условно, Муртазиной – три года и четыре месяца условно. Кроме того, им придется выплатить штрафы: экс-председателю 70 тысяч рублей, а его помощнице – 50 тысяч.

«В этом году мой трудовой стаж достигнет 50 лет. Все это время я служил честно и порядочно. Награжден грамотами, в том числе от Президента РФ Владимира Путина. Все время, пока шло следствие, я признавал свою вину, показания не менял. Прошу выбрать для меня самое мягкое наказание», – заявил Шелуханов.

Муртазина также попросила не наказывать ее строго. Сквозь слезы она обратилась к суду со словами, что она полностью признает свою вину и раскаивается.

На следующем заседании обвиняемые выслушают свой приговор.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани арестован экс-председатель ТСЖ «Азино-1» Вячеслав Шелуханов.