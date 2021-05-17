Подписывал, не глядя: суд выслушал экс-главу ТСЖ «Азино-1» по делу об аферах с жильем

В Советском суде Казани допросили экс-председателя ТСЖ «Азино-1» Вячеслава Шелуханова и его помощницу Лейсан Муртазину. Их обвиняют в афере с жильем, сумма ущерба составляет более 2,5 млн рублей.

На сегодняшнее заседание Муртазина и Шелуханов пришли без опозданий – до выхода в зал судьи они активно общались со своими адвокатами.

Дело начали рассматривать летом 2019 года. Однако следствие затягивалось – то из-за неявки свидетелей, то из-за болезни обвиняемых.

Подготовив необходимые материалы, прокурор Марсель Хайруллин перешел к допросу Муртазиной.

Она рассказала, что в 2005 году работала в одной из политических партий, где познакомилась с Шелухановым. По ее словам, на тот момент он занимал должность председателя ТСЖ «Азино-1» и мог помочь с получением жилплощади.

Несмотря на то, что Муртазина в тот момент не была подчиненной Шелуханова, небольшую комнату ей получить все-таки удалось.

«Помещение было техническое, там хранилось старое инженерное оборудование. Комната была без ремонта, без ничего. Я привела ее в порядок», – рассказала Муртазина.

Спустя год она устроилась на работу в одно из городских ЖКХ и подала документы на приватизацию комнаты. Однако женщина получила отказ. От коллег она узнала, что документы можно подать повторно при условии, что жилплощадь будет принадлежать другому человеку и числиться под другим номером.

Тогда Муртазина переоформила комнату на свою тещу, фиктивно устроила ее в ЖКХ и подделала документы. Сегодня Муртазина призналась, подельников не имела и занималась оформлением документации сама. Чтобы закончить процесс переоформления ей была нужна подпись Шелуханова. Мужчина документы подписал.

«Муртазина ввела в заблуждение Шелуханова. Она была уверена, что председатель ТСЖ не знает точного количества работников и свободных помещений», – читал показания Муртазиной прокурор, найдя в сегодняшних показаниях нестыковку.

Вскоре помещение было продано за 1,7 млн рублей. По версии следствия, свою долю за это получил и сам Шелуханов.

По той же схеме Муртазина продала еще одно помещение. В этот раз женщина оформила жилплощадь на свою знакомую. Цена этой квартиры составила 1,3 млн рублей. Полученные деньги Муртазина также присвоила себе, а часть отдала Шелуханову.

Следом за трибуну вышел сам экс-председатель ТСЖ. Его обвиняют в трех эпизодах мошенничества, два из которых объединены с обвинениями Муртазиной. Сегодня он заявил суду, что свою вину полностью признает.

Он попытался оправдаться, заявив, что всего лишь хотел помочь своим сотрудникам получить квартиры и ставил подписи «не глядя».

«Ни по одной комнате, по которой я подписывал ордеры, я не знаю, кем и когда были собраны документы», – заявлял сегодня Шелуханов.

Из оглашенных прокурором показаний экс-председателей следовало, что он понимал, что не имеет права подписывать эти документы.

«Я выдал от своего имени ордер на квартиры, якобы предоставляемых для граждан, не нуждающихся в них. Кроме того, я знал о липовых трудовых книжках», – следовало из показаний Шелуханова.

Допросив обвиняемых, гособвиненитель внезапно перешел к прениям.

Прокурор запросил для Шелуханова условное наказание сроком на четыре года с выплатой штрафа в 70 тысяч рублей. Для Муртазиной – три года и четыре месяца условно с штрафом также в 70 тысяч рублей.

«В этом году будет мой трудовой стаж достигнет 50 лет. Все это время я служил честно и порядочно. Я награжден многими грамотами, в том числе от Президента РФ Владимира Путина. Все время, пока шло следствие, я признавал свою вину, показания не менял. Прошу выбрать для меня самое мягкое наказание», - заявил Шелуханов.

Муртазина сквозь слезы сказала, что также раскаивается в произошедшем и просит не наказывать ее строго.

На следующем заседании обвиняемые выслушают свой приговор.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани арестован экс-председатель ТСЖ «Азино-1» Вячеслав Шелуханов.