Экс-председатель ТСЖ «Азино-1» получил срок по делу об аферах с жильем

Советский суд Казани вынес приговор экс-председателю ТСЖ «Азино-1» Вячеславу Шелуханову и его помощнице Лейсан Муртазиной. Их обвиняли в мошенничестве с использованием служебного положения.

В 2005 году Муртазина попросила Шелуханова помочь ей с получением квартиры. Несмотря на то, что женщина не работала в сфере ЖКХ, она получила небольшое помещение, которое ранее было техническим. Спустя время она решила приватизировать комнату, однако суд ей в этом отказал.

автор фото: Гузель Хусаинова

В 2013 году Муртазина переоформила жилплощадь на свою тещу, подделала документы и снова обратилась в суд. Чтобы завершить процедуру оформления, ей потребовалась подпись Шелуханова. Председатель ТСЖ необходимые ордеры выписал и подписал их. При этом он понимал, что делать этого не может.

Вскоре помещение перешло в собственность тещи Муртазиной, после чего та продала его за 1,7 млн рублей. Часть денег Муртазина передала Шелуханову как благодарность.

По аналогичной схеме в 2015 году помощница председателя переоформила на свою знакомую еще одну комнату, изначально выданную ей как служебную. Это помещение она продала за 1,3 млн рублей, вновь передав часть суммы Шелуханову.

Как выяснилось, председатель ТСЖ и сам умело пользовался отработанной схемой. В 2013 году он также переоформил техническое помещение на одного из своих сотрудников и продал его. Сумма сделки составила более 900 тысяч рублей.

Свою вину Шелуханов и Муртазина полностью признали и просили назначить им самое мягкое наказание. Во время прений гособвинение запросило экс-председателю четыре года условно, его помощнице – три года и четыре месяца условно.

Суд посчитал вину обвиняемых полностью доказанной. В конечном итоге Шелуханову назначили два с половиной года колонии общего режима, Муртазиной – два года и три месяца условно.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в казани был задержан председатель ТСЖ «Азино-1» Вячеслав Шелуханов. Вместе с ним по делу об аферах с жильем проходила его помощница Лейсан Муртазина. Во время прений прокурор просил назначить им условные наказания.