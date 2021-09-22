Суд рассматривает ходатайство о продлении ареста вице-президенту Finiko Ильгизу Шакирову

Вахитовский суд Казани рассматривает ходатайство о продлении меры пресечения вице-президенту Finiko Ильгизу Шакирову.

Фото: © Гузель Хусаинова

Его так же, как и основателя финансовой компании Кирилла Доронина, обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он привлек в финансовую организацию более 100 тысяч вкладчиков. Шакиров был ответственен за организацию встреч и семинаров для вкладчиков, а также составление маркетинг-планов компании. В сентябре суд отправил его под стражу.



Фото: © Гузель Хусаинова

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по делу Finiko были задержаны «звездочники» компании – Ильгиз Шакиров, Дина Габдуллина и Лилия Нуриева. Сейчас они находятся в СИЗО.