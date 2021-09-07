Полицейские задержали одного из лидеров Finiko, привлекшего более 100 тысяч вкладчиков

В Казани полицейские задержали одного из лидеров компании Finiko Ильгиза Шакирова. По данным агентства, он привлек в компании свыше 100 тыс. вкладчиков и имел статус вице-президента Finiko.

Как рассказал ИА «Татар-информ» один из бывших вкладчиков Finiko, Шакиров стоял на самой верхушке организации, был одним из основных «зазывал». Он отвечал за одно из направлений в компании. Кроме того, по словам собеседника агентства, Шакиров организовывал встречи и семинары для вкладчиков, составлял маркетинг-планы компании.

Завтра суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании Шакирову меры пресечения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в декабре прошлого года в офисах компании Finiko, одним из организаторов которой был казанских бизнесмен Кирилл Доронин, прошли обыски. Спустя полгода Цетробанк России вносит компанию в список организаций с признаками финансовой пирамиды.

Через некоторое время один из лидеров компании Кирилл Доронин был задержан, а после помещен в СИЗО. После этого в МВД стали поступать вначале десятки, а после сотни заявлений от вкладчиков Finiko.

