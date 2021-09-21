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21 сентября 2021  14:08
Гузель Хусаинова

Суд рассматривает ходатайство о продлении ареста основателя Finiko Кирилла Доронина

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Вахитовский суд Казани начал рассматривать ходатайство следствия о продлении меры пресечения основателю Finiko Кириллу Доронину.

 

Фото: © Гузель Хусаинова

Напомним, в июле следствие выдвинуло бизнесмену обвинение по делу о мошенничестве. В тот же день суд отправил его на два месяца в СИЗО.

Доронин пытался обжаловать свой арест в Верховном суде РТ, однако решение об аресте осталось без изменений

 

Фото: © Гузель Хусаинова

Спустя несколько дней под стражу отправили троих «звездочников» Finiko – Ильгиза Шакирова, Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину. Сейчас они также находятся в СИЗО.

 

Фото: © Гузель Хусаинова

 

#Мошенничество #Вахитовский районный суд #финансовая пирамида
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