Суд рассматривает ходатайство о продлении ареста основателя Finiko Кирилла Доронина

Вахитовский суд Казани начал рассматривать ходатайство следствия о продлении меры пресечения основателю Finiko Кириллу Доронину.

Фото: © Гузель Хусаинова

Напомним, в июле следствие выдвинуло бизнесмену обвинение по делу о мошенничестве. В тот же день суд отправил его на два месяца в СИЗО.

Доронин пытался обжаловать свой арест в Верховном суде РТ, однако решение об аресте осталось без изменений.

Фото: © Гузель Хусаинова

Спустя несколько дней под стражу отправили троих «звездочников» Finiko – Ильгиза Шакирова, Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину. Сейчас они также находятся в СИЗО.