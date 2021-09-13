Суд рассматривает иск Роспотребнадзора к кафе Eclair, где гости подхватили сальмонеллез

Вахитовский суд Казани начал рассматривать иск Управления Роспотребнадзора по Татарстану к казанской кондитерской Eclair. На минувшей неделе стало известно, что после посещения этой кондитерской люди заболели сальмонеллезом.

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Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что два десятка клиентов кафе обратились в Республиканскую клиническую инфекционную больницу симптомами сильного отравления. Как выяснилось, все они со 2 по 4 сентября ели в известной в городе кондитерской Eclair, которая находится на Кремлевской. 14 человек были госпитализированы.

По данным Управления Роспотребнадзора РТ, у них был подтвержден сальмонеллез. Инфекцию обнаружили у повара кондитерской. Кроме того, в Eclair сотрудники надзорного ведомства обнаружили и другие нарушения санитарных правил.

Деятельность кафе была временно приостановлена. Владелец кондитерской Eclair Денис Набиуллин рассказал ИА «Татар-информ», что повар, по чьей вине заразились посетители, будет уволен, а с каждым из пострадавших он планирует встретиться лично.