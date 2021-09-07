Владелец Eclair: «Это халатность повара – и себя заразил, и людей отравил»

Визитом в больницу и госпитализацией закончилось посещение известного казанского кафе Eclair на Кремлевской для двух десятков человек. Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу у одного из сотрудников – кафе временно закрыто. Как выяснило ИА «Татар-информ», отравился и сам владелец заведения.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Приехала в гости – оказалась на больничной койке

Анастасия Римская-Корсакова приехала в Казань с мамой из Москвы погостить на несколько дней, остановились в отеле. В субботу утром, 4 сентября, зашла позавтракать в кондитерскую Eclair. Заказала яйцо пашот, брускетту с пюре из авокадо и красной рыбой.

«Быстро очень подали завтрак – оплата прошла в 9.09, а в 9.21 уже все было на столе. Было все непрогретое, холодное, безвкусное. За неимением альтернативы позавтракала этим. Целый день пробыла на ногах, в 17.30 закрутило живот», – вспоминает Анастасия.

По словам Анастасии, начались невыносимая диарея, рвота и озноб.

«Озноб ничем нельзя было заглушить – холодно было до такой степени, что лежала в куртке и куталась под тремя одеялами. Как потом оказалось, температура поднялась до 39. До вчерашнего дня промучилась в отеле, поскольку в Казань приехала погостить, посмотреть город. Все родственники тоже в шоке, нет здесь такой поддержки. Слава богу, положили, оказывают помощь, но состояние пока стабильно плохое», – рассказала агентству Анастасия.

Маме Анастасии повезло – она в тот день не завтракала. Девушка говорит, что, если бы в свои 66 лет слегла ее мама, она точно не знала, бы что делать.

«Кричала я от боли настолько сильно, что постояльцы отеля не знали, куда меня деть. Такая боль невыносимая, не контролируемое состояние», – объяснила гостья из Москвы.

Анастасия с мамой должны были уехать из Казани 5 сентября, но из-за случившегося билеты пропали. С 6-го девушка в инфекционной больнице.

«Стабильно плохое состояние, динамика положительная наблюдается только после того, как ставят капельницы, но эффекта от них хватает на два-три часа. Ночью спать невозможно, не можешь ни лечь, ни сесть – тебя постоянно накрывает вся эта симптоматика. Периодически поднимается температура, колют уколы. У меня подтвержден сальмонеллез в средней степени тяжести, я боюсь представить, как тогда тяжелая степень проходит, если это средняя», – рассказывает Анастасия.

Пока дочь в больнице, мама терпеливо ждет ее выздоровления в отеле. Анастасия очень надеется, что виновные в ее мучениях и испорченном отдыхе понесут наказание.

«Чтобы хоть какой-то от них пошел ответ, потому что они не контактируют ни с кем, а случаев больше двадцати. Кто-то пришел порадоваться – за свои деньги получил удовольствие», – размышляет Анастасия.

«Вы уже двадцатая к нам пришли»

С симптомами сильного отравления посетители кондитерской на Кремлевской начали обращаться в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.

Людмила зашла поужинать в любимое заведение 2 сентября вечером. Заказала куриный суп и круассан с семгой и яйцом пашот.

«Я поела около 7 вечера, плохо мне стало спустя несколько часов, а к 4 часам утра температура была уже под сорок, была беспрерывная рвота и все прелести отравления. Симптомы долго не проходили. Вчера, 6 сентября, я поехала в больницу. Приезжаю, а мне врачи говорят: «Вы ели в Eclair», – я спрашиваю: «Откуда вы знаете?» – они отвечают, вы – двадцатая к нам уже пришли», – рассказала агентству завсегдатай кондитерской.

По словам Людмилы, она частенько захаживает в это заведение. Говорит, раньше сталкивалась с тем, что попадались засушенные круассаны или не устраивало качество обслуживания, но, чтобы вот так отравиться, – это впервые.

«Я написала им в Instagram, что так не делается, что это очень мерзко, они мне сказали: “Дайте ваш номер телефона, мы с вами свяжемся”. Я ответила, что пока не в том состоянии, чтобы беседовать», – рассказала Людмила.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Как объяснили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ, к утру 6 сентября в инфекционную больницу обратились 18 человек с симптомами кишечной инфекции, за следующие сутки – еще двое. 14 из обратившихся госпитализированы.

«Состояние госпитализированных средней степени тяжести за счет кишечного и интоксикационного синдрома в динамике с улучшением», – объяснили агентству в пресс-службе Минздрава РТ.

Людмила призналась, что пока чувствует себя не очень хорошо.

«У меня сегодня пятый день, мне еще три дня лечиться где-то, но у меня состояние легче, чем у остальных, как другие будут в себя приходить, непонятно. Возраст отравившихся – от 25 лет, все примерно одного возраста.

Я хотела бы, чтобы кафе наказали, чтобы все об этом узнали, ведь они это скрывают, имидж у них великолепный, пусть все узнают», – добавила Людмила.

У повара сальмонелла, на посуде – кишечная палочка

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Татарстану экстренно провели проверку в кондитерской Eclair после того, как в инфекционную больницу стали поступать посетители этого заведения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Республиканскую инфекционную больницу с кишечной инфекцией обратились два десятка посетителей известной кондитерской.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что 1 сентября в кондитерской Eclair на Кремлевской неудачно поели десять человек, 2 сентября – четыре человека, 3 сентября – шесть человек.

По данным Роспотребнадзора, все заболевшие ели в заведении яйцо пашот, круассаны со слабосоленым лососем, брускеты с лососем и беконом.

Ранее в пресс-службе Минздрава РТ, агентству сообщили, что в РКИБ госпитализированы 14 человек.

«Диагноз сальмонеллез подтвержден у 8 заболевших с высевом сальмонеллы энтеритидис, у остальных – анализы в работе», – рассказали агентству в республиканском Роспотребнадзоре.

Эпидемиологической расследование санитарные врачи начали сразу, как только поступили первые сообщения о массовом заболевании, были отобраны пробы для лабораторного исследования с сырья и продуктов, был обследован персонал заведения.

Исследования показали, что в соусе для яйца пашот, который готовился непосредственно в Eclair и в слабосоленом лососе были обнаружены сальмонелла энтеритидис, а в салате микст, том же лососе и яйце пашот еще и бактерии группы кишечной палочки.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Также бактерии группы кишечной палочки обнаружены в семи из десяти смывах с оборудования, посуды и спецодежды повара, который готовил вышеуказанные блюда. Сальмонелла энтеридидис выделена у двух сотрудников кафе – повара и официанта. Данные сотрудники отстранены от работы», – объяснили агентству в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана.

Проще говоря, причиной возникновения массового заболевания сальмонеллезом стал инфицированный сотрудник, который пренебрег санитарными требованиями при приготовлении пищи и не соблюдал правила личной гигиены.

Кроме того, как выяснилось, сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в Eclair грубые нарушения санитарных правил.

«Зафиксированы такие нарушения, как не соблюдение поточности, отсутствие на месте документов, подтверждающих качество и безопасность сырья и продуктов, отсутствие медицинских книжек на сотрудников, отсутствие маркировочных ярлыков о датах приготовления блюд, готовые блюда замораживались и использовались повторно. Кроме того, в кафе не соблюдались антиковидные меры – персонал работал без масок и перчаток», – разъяснили агентству в надзорном ведомстве.

С 4 сентября деятельность кафе временно приостановлена до решения суда.

На владельца Eclair составлены протоколы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, за нарушение изготовителем требований технических регламентов, что повлекло вред здоровью людей и за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Материалы о приостановке деятельности кондитерской направлены в суд.

«Закрыто по техническим причинам»

Сегодня кондитерская на Кремлевской пустовала, на стеклянной двери висит объявление: «Закрыто по техническим причинам», по каким именно – не уточняется. Двери заперты, свет не горит, через панорамные окна веранды в помещении не видно даже персонала.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Первая точка сети Eclair на улице Чистопольская была открыта еще в 2017 году, вторая – на Кремлевской – появилась только прошлым летом и сразу же получила много теплых отзывов со стороны казанских Интернет-СМИ. Даже сейчас на закрытых дверях пекарни красуются наклейки «Выбор Enter» и «Инде рекомендует».

«Основная наша идея – все готовить из тех продуктов, которые мы готовы дать нашим детям. Они – наши главные дегустаторы, все пробуют, и для нас очень важно их мнение. Мы контролируем все процессы, вместе с командой прорабатываем рецепты, технологические карты, проводим дегустацию», – рассказывала в прошлом году в интервью для «Инде» совладелица сети Лилия Мухина. В связи с последними событиями эти громкие заявления звучат весьма иронично.

Сегодня корреспонденту ИА «Татар-информ» удалось попасть в кондитерскую через служебный вход. Молодой человек, вышедший навстречу журналисту, объяснил: руководства сейчас нет, пускать кого-то внутрь они не имеют права, давать какие-либо комментарии о случившемся – тем более.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«Кафе не работает, никого тут нет. Мы просто убираемся, приводим все в порядок. Ничего рассказать вам не можем, позвоните в кафе или оставьте свой номер, я передам его руководству, и вам перезвонят», – заверил молодой человек и запер служебных вход.

Вместе с тем люди, не подозревающие о закрытии кафе, продолжают приходить в заведение. Однако, увидев запертую дверь и объявление о закрытии по «техническим причинам», вынуждены разворачиваться и уходить.

«Я частенько сюда заглядываю, хорошее место. Ничего об отравлении не слышала, удивилась, что здесь закрыто сегодня. И в Instagram у них об этом ничего не говорится. Новость, конечно, неприятная, я в шоке», – отозвалась одна из посетительниц, которой также не удалось попасть внутрь.

Действительно, на странице кондитерской в Instagram ситуация с отравлением посетителей пока никак не комментируется. В сторис разместили объявление – кафе на Кремлевской сегодня не работает, в связи с чем – объяснять не стали. При этом вторая точка сети продолжает работать в штатном режиме, подписчиков активно приглашают посетить пекарню или заказать доставку по телефону.

«Со всеми пострадавшими на связи, повара уволю»

Владелец кондитерской Eclair Денис Набиуллин вышел на связь с ИА «Татар-информ» и рассказал, что повар, по чьей вине заразились посетители, будет уволен, а с каждым из пострадавших он планирует встретиться лично.

«Второго числа вечером я узнал, что поступила жалоба, третьего мы начали проводить проверку, четвертого мы уже закрыли предприятие на неопределенный срок. Выявили, как нам тогда показалось, что виновато яйцо, которое пришло зараженным от поставщика. Мы изучали все жалобы, которые потом поступали и понимали, что все отравления связаны исключительно с яйцом пашот, сырым яйцом», – рассказал Денис Набиуллин.

После результатов проверки Роспотребнадзора стало понятно, что причиной заражения посетителей стал повар. Ему 25 лет, он работает в кондитерской более года.

«На мой взгляд, присутствует халатность повара в обработке яиц – и себя заразил, и людей отравил. В том числе, я и сам тоже отравился, потому что в этот день кушал яйцо пашот», – добавил владелец кондитерской.

По словам Дениса Набиуллина, в ближайшее время он должен забрать документы из Роспотребнадзора и изучить их, после чего будет принимать конкретные решения.

«С пострадавшими со всеми я с первой минуты на связи. После их выздоровления я обязательно буду со всеми лично встречаться для урегулирования этой неприятной ситуации! Мы очень сожалеем о случившемся, и со своей стороны я приму все необходимые меры, чтобы в дальнейшем избежать подобной ситуации!» – подытожил владелец кондитерской.