Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу у сотрудника казанского кафе Eclair

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Татарстану экстренно провели проверку в кондитерской Eclair после того, как в инфекционную больницу стали поступать посетители этого заведения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Республиканскую инфекционную больницу с кишечной инфекцией обратились два десятка посетителей известной кондитерской.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что 1 сентября в кондитерской Eclair на Кремлевской неудачно поели десять человек, 2 сентября – четыре человека, 3 сентября – шесть человек.

По данным Роспотребнадзора, все заболевшие ели в заведении яйцо пашот, круассаны со слабосоленым лососем, брускеты с лососем и беконом.

Ранее в пресс-службе Минздрава РТ, агентству сообщили, что в РКИБ госпитализированы 14 человек.

«Диагноз сальмонеллез подтвержден у 8 заболевших с высевом сальмонеллы энтеритидис, у остальных – анализы в работе», – рассказали агентству в республиканском Роспотребнадзоре.

Эпидемиологическое расследование санитарные врачи начали сразу, как только поступили первые сообщения о массовом заболевании, были отобраны пробы для лабораторного исследования с сырья и продуктов, был обследован персонал заведения.

Исследования показали, что в соусе для яйца пашот, который готовился непосредственно в Eclair и в слабосоленом лососе были обнаружены сальмонелла энтеритидис, а в салате микст, том же лососе и яйце пашот еще и бактерии группы кишечной палочки.

«Также бактерии группы кишечной палочки обнаружены в семи из десяти смывах с оборудования, посуды и спецодежды повара, который готовил вышеуказанные блюда. Сальмонелла энтеридидис выделена у двух сотрудников кафе – повара и официанта. Данные сотрудники отстранены от работы», – объяснили агентству в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана.

Проще говоря, причиной возникновения массового заболевания сальмонеллезом стал инфицированный сотрудник, который пренебрег санитарными требованиями при приготовлении пищи и не соблюдал правила личной гигиены.

Кроме того, как выяснилось, сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в Eclair грубые нарушения санитарных правил.

«Зафиксированы такие нарушения, как не соблюдение поточности, отсутствие на месте документов, подтверждающих качество и безопасность сырья и продуктов, отсутствие медицинских книжек на сотрудников, отсутствие маркировочных ярлыков о датах приготовления блюд, готовые блюда замораживались и использовались повторно. Кроме того, в кафе не соблюдались антиковидные меры – персонал работал без масок и перчаток», – разъяснили агентству в надзорном ведомстве.

С 4 сентября деятельность кафе временно приостановлена до решения суда.

На владельца Eclair составлены протоколы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, за нарушение изготовителем требований технических регламентов, что повлекло вред здоровью людей и за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Материалы о приостановке деятельности кондитерской направлены в суд.

«Ход и результаты надзорных мероприятий взяты на контроль в прокуратуре Татарстана», – сооющил агентству старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.