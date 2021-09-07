В больницу с кишечной инфекцией попали 14 посетителей казанской кондитерской Eclair

С симптомами сильного отравления в Республиканскую клиническую инфекционную больницу обратились два десятка жителей Казани. Как выяснилось, все они со 2 по 4 сентября ели в известной в городе кондитерской Eclair, которая находится на Кремлевской.

Людмила Державина зашла поужинать в любимое заведение 2 сентября вечером. Заказала куриный суп и круассан с семгой и яйцом пашот.

«Я поела около 7 вечера, плохо мне стало спустя несколько часов, а к 4 часам утра температура была уже под сорок, была беспрерывная рвота и все прелести отравления. Симптомы долго не проходили. Вчера, 6 сентября, я поехала в больницу. Приезжаю, а мне врачи говорят: «Вы ели в Eclair, – я спрашиваю: «Откуда вы знаете?» – они отвечают, вы – двадцатая к нам уже пришли», – рассказала агентству завсегдатай кондитерской.

По словам Людмилы, она частенько захаживает в это заведение. Говорит, раньше сталкивалась с тем, что попадались засушенные круассаны или не устраивало качество обслуживания, но, чтобы вот так отравиться, – это впервые.

«Я написала им в Instagram, что так не делается, что это очень мерзко, они мне сказали: “Дайте ваш номер телефона, мы с вами свяжемся”. Я ответила, что пока не в том состоянии, чтобы беседовать», – рассказала Людмила.

Девушка надеется, что виновные в том, что она оказалась на больничной койке, будут наказаны.

«Как выяснилось, все ели что-то с яйцом, у всех сальмонеллез», – рассказала агентству Людмила.

Как объяснили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ, к утру 6 сентября в инфекционную больницу обратились 18 человек с симптомами кишечной инфекции, за следующие сутки – еще двое. 14 из обратившихся госпитализированы.

«Состояние госпитализированных средней степени тяжести за счет кишечного и интоксикационного синдрома в динамике с улучшением», – объяснили агентству в пресс-службе Минздрава РТ.

Агентство обратилось за комментариями в кондитерскую Eclair, на момент публикации этого материала ответа не поступило.