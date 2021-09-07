Владелец кондитерской Eclair: Со всеми пострадавшими встречусь лично, повар будет уволен

Владелец кондитерской Eclair Денис Набиуллин рассказал ИА «Татар-информ», что повар, по чьей вине заразились посетители, будет уволен, а с каждым из пострадавших он планирует встретиться лично.

«Второго числа вечером я узнал, что поступила жалоба, третьего мы начали проводить проверку, четвертого мы уже закрыли предприятие на неопределенный срок. Выявили, как нам тогда показалось, что виновато яйцо, которое пришло зараженным от поставщика. Мы изучали все жалобы, которые потом поступали и понимали, что все отравления связаны исключительно с яйцом пашот, сырым яйцом», – рассказал Денис Набиуллин.

После результатов проверки Роспотребнадзора стало понятно, что причиной заражения посетителей стал повар. Ему 25 лет, он работает в кондитерской более года.

«На мой взгляд присутствует халатность повара в обработке яиц – и себя заразил, и людей отравил. В том числе, я и сам тоже отравился, потому что в этот день кушал яйцо пашот», – добавил владелец кондитерской.

По словам Дениса Набиуллина, в ближайшее время он должен забрать документы из Роспотребнадзора и изучить их, после чего будет принимать конкретные решения.

«С пострадавшими со всеми я с первой минуты на связи. После их выздоровления я обязательно буду со всеми лично встречаться для урегулирования этой неприятной ситуации! Мы очень сожалеем о случившемся, и со своей стороны я приму все необходимые меры, чтобы в дальнейшем избежать подобной ситуации!» – подытожил владелец кондитерской.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что двадцать посетителей кондитерской Eclair обратились за помощью к врачам с симптомами кишечной инфекции. 14 человек госпитализированы. По данным Управления Роспотребнадзора РТ, у них подтвержден сальмонеллез. Инфекция была обнаружена у повара кондитерской. Кроме того, в Eclair сотрудники надзорного ведомства обнаружили и другие нарушения санитарных правил. Деятельность кафе временно приостановлена, материалы проверки переданы в суд.