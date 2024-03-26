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Бастрыкин: Обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках
Обвиняемые дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при подготовке теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом накануне Президенту РФ Владимиру Путину доложил глава СК Александр Бастрыкин.
«Четверым исполнителям предъявлены обвинения. Все они признали вину на допросе и в суде и дали подробные показания о заказчиках и лицах, оказавшим им содействие», – отметил он.
Следствием задержаны еще три человека, которые предоставили исполнителям машину, квартиру и деньги.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 139 человек, в том числе трое детей. Ранения получили 182 человека.
На текущий момент семь из одиннадцати фигурантов дела о теракте арестованы по решению Басманного суда Москвы на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.
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