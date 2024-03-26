Бастрыкин: Обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках

Обвиняемые дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при подготовке теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом накануне Президенту РФ Владимиру Путину доложил глава СК Александр Бастрыкин.

«Четверым исполнителям предъявлены обвинения. Все они признали вину на допросе и в суде и дали подробные показания о заказчиках и лицах, оказавшим им содействие», – отметил он.

Следствием задержаны еще три человека, которые предоставили исполнителям машину, квартиру и деньги.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 139 человек, в том числе трое детей. Ранения получили 182 человека.

На текущий момент семь из одиннадцати фигурантов дела о теракте арестованы по решению Басманного суда Москвы на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.