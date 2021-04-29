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Ру Тат
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29 апреля 2021  15:11
Гузель Хусаинова

Суд арестовал казанца, в квартире которого загорелся порох и произошел пожар

Суд арестовал казанца, в квартире которого загорелся порох и произошел пожар
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Советский суд Казани отправил под стражу 49-летнего Эрика Нуреева, устроившего пожар в жилом доме по улице Батыршина. 

В зале суда Нуреев не скрывался от объективов камер и охотно отвечал на вопросы журналистов. Ещё до начала процесса он уверенно заявил, что вину не признает. 

«Ко мне пришли с ордером на обыск. Говорили, что дело по 105 статье», – внезапно заявил Нуреев.

По его словам, во время обыска полицейские вынесли изъятые вещества в подъезд. Мужчина предположил, что мог задеть их ногой, что и стало причиной возгорания. 

На вопрос, почему в его квартире хранился порох, Нуреев ответил кратко – вынес с Порохового завода, где работал с девяностых годов. 

«Раньше я делал салюты на Новый год и праздники. Но сейчас я уже лет двадцать это не делаю. Я же говорю, они пришли ко мне на основании какого-то дела, убийство какое-то. Причём здесь я и убийство? Я на заводе работал все время. Они назвали какие-то фамилии мне абсолютно незнакомые», – рассказывал Нуреев.

По версии следствия, два дня назад к Нурееву пришли с обыском полицейские. Они обнаружили порох, патроны различного калибра, а также компоненты для изготовления взрывоопасных веществ.

«С целью причинения смерти полицейским он поджег взрывчатые вещества», – заявил следователь.

Кроме того, он упомянул, что Нуреев привлекался к уголовной ответственности и может препятствовать расследованию дела и скрыться. Следствие предложило отправить Нуреева в СИЗО на два месяца. Ходатайство следователя поддержал прокурор. 

Против этого выступила адвокат обвиняемого. Она заявила, что доводы следствия ничем не подкреплены, а подзащитный не намерен скрываться от следствия. 

«Я прошу предоставить домашний арест. Я обычный трудяга, всю жизнь работал на Пороховом заводе, никаких злых умыслов я не имел. Но как всегда в России осуждают простых тружеников. Все, ваша честь», – заявил Нуреев. 

Так или иначе, суд встал на сторону гособвинения – до 27 июня мужчина проведёт время в СИЗО. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани из жилого дома из-за пожара эвакуируют жильцов. Вскоре выяснилось, что возгорание произошло из-за пороха в квартире одного из жильцов. Мужчина поджег взрывоопасные вещества, которые обнаружили в его квартире во время обыска. На него возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Посягательство на жизнь полицейского». Сегодня Советский суд Казани избирал ему меру пресечения.

Фото: Гузель Хусаинова.

суд покушение на убийство взрывоопасные предметы
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