Штурмовик из Челнов с боевыми товарищами взял опорный пункт противника

Старший стрелок штурмовой роты Азамат Янгиров из Набережных Челнов служит по контракту. Военнослужащий на передовой выполнял боевую задачу по вытеснению украинских националистов вблизи населенного пункта Новогродовка.

29 сентября 2024 года гвардии рядовой Янгиров получил задачу — выдвинуться с боевыми товарищами на штурм опорного пункта противника. Силы были не равны — количество живой силы противника преобладало.

В ходе ожесточенного боя Янгиров плотным огнем из штатного оружия «АК-74» подавил и уничтожил гранатометный расчет боевиков. Невзирая на пулевое ранение в плечо, полученное в бою, Азамат Янгиров оказывал первую помощь своим раненым товарищам. Не покидая своих позиций, он продолжал подавлять огонь противника.

Боец грамотно и четко выполнял указания командира роты, в результате чего опорный пункт был взят. Противник, понеся большие потери, отступил.

Решительные действия рядового Янгирова позволили без потерь выполнить боевую задачу и занять указанный район.

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